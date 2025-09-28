Президент ЮКСА Сергей Лесник показал последствия российского удара под Киевом

Возле дома одного из президентов футбольных клубов был прилет
В ночь на 28 сентября Россия атаковала Украину своими беспилотниками. Часть из них упала в Киеве и Киевской области.
Один из "прилетов" произошел неподалеку дома президента футбольного клуба ЮКСА Сергея Лесника.
Владелец ЮКСА показал российский удар
Лесник поделился кадрами с последствиями массированного российского ночного обстрела рядом со своим домом. Он опубликовал фото разрушенного дома и заявил, что взрыв произошел менее чем в километре от его дома.
"А вот и прилет. Менее 1 км. Слава Богу, что в доме никто не жил", — написал Лесник.
Президент ЮКСА добавил к сообщению снимок поврежденного здания с вырванной стеной и разбросанными обломками.
В результате атаки зафиксированы разрушения жилых домов, раненых и обесточивание в нескольких областях.
В этом сезоне в Первой лиге ЮКСА после восьми туров идет на восьмой позиции в турнирной таблице.
