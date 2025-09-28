Видео
Возле дома одного из президентов футбольных клубов был прилет

Возле дома одного из президентов футбольных клубов был прилет

Дата публикации 28 сентября 2025 15:29
Президент ЮКСА Сергей Лесник показал последствия российского удара под Киевом
Константин Лесник. Фото: ЮКСА

В ночь на 28 сентября Россия атаковала Украину своими беспилотниками. Часть из них упала в Киеве и Киевской области.

Один из "прилетов" произошел неподалеку дома президента футбольного клуба ЮКСА Сергея Лесника.

Владелец ЮКСА показал российский удар

Лесник поделился кадрами с последствиями массированного российского ночного обстрела рядом со своим домом. Он опубликовал фото разрушенного дома и заявил, что взрыв произошел менее чем в километре от его дома.

"А вот и прилет. Менее 1 км. Слава Богу, что в доме никто не жил", — написал Лесник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Президент ЮКСА добавил к сообщению снимок поврежденного здания с вырванной стеной и разбросанными обломками.

В результате атаки зафиксированы разрушения жилых домов, раненых и обесточивание в нескольких областях.

В этом сезоне в Первой лиге ЮКСА после восьми туров идет на восьмой позиции в турнирной таблице.

Напомним, молодежная сборная Украины с победы стартовала против Республики Корея на чемпионате мира U-20.

Ранее Марина Бех-Романчук рассказала, как допинг попал в ее организм.

Андрей Котевич
Андрей Котевич
