Бразильська футбольна команда розбилася у ДТП за участю автобуса

Автобус звалився в обрив із десятиметрової висоти

У Бразилії сталася резонансна ДТП за участю автобуса, в якій їхала на матч місцева футбольна команда.

В результаті інциденту є жертви, повідомляє Yahoo.

У понеділок, 30 січня, у бразильському штаті Мінас-Жерайс неподалік муніципалітету Алем Параїба сталася автомобільна аварія. Водій автобуса не впорався з керуванням транспортним засобом. Автобус проломив опори моста та впав із десятиметрової висоти.

Внаслідок аварії є жертви

Більшість жертв були підлітками. Вони виступали за молодіжну команду клубу "Віла Марія Єлена" із Ріо-де-Жанейро. Згідно з останнім звітом пожежної служби, серед загиблих троє підлітків віком від 14 до 17 років та один дорослий. Понад десять осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всі вони були доставлені до найближчого шпиталю.

"Водій не впорався з керуванням і впав з мосту. Автобус кілька разів перекинувся, перш ніж залишитися лежати на даху верх колесами", — розповів співробітник Федеральної дорожньої поліції Бразилії.

Команда "Віла Марія Єлена" поверталася з перемогою після участі у фіналі турніру Copa Nacional, де вона виграла титул серед юнаків до 18 років та посіла друге місце серед юнаків до 16 років.

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