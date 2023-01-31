Бразильская футбольная команда разбилась в ДТП с участием автобуса
В Бразилии произошло резонансное ДТП с участием автобуса, в котором ехала на матч местная футбольная команда.
В результате инцидента есть жертвы, сообщает Yahoo.
-
Одесская спортсменка привезла бронзу с престижного турнира по карате
-
Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции
-
Почти 128 тысяч ликвидированных оккупанов: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
-
В Украине некоторые банки снизили курс валют: какая сейчас ситуация на рынке
-
Иран считает Украину одним из виновников взрывов на военных заводах, — СМИ
-
Оккупанты бьют по Одессе, потому что она была и будет украинская, — Братчук
-
Бывший боевик "Вагнера" рассказал о зверствах наемников в Украине
-
Лидер "Динамо" будет играть в одной лиге с Мудриком: сколько "Борнмут" заплатит за Илью Забарного
-
Терракт в пакистанской мечети: количество жертв приближается к сотне
-
МВФ улучшил мировой прогноз на 2023 год: детали
В понедельник, 30 января, в бразильском штате Минас-Жерайс недалеко от муниципалитета Алем Параиба произошла автомобильная авария. Водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством. Автобус проломил опоры моста и упал с десятиметровой высоты.
В результате аварии есть жертвы
Большинство жертв были подростками. Они выступали за молодежную команду клуба "Вила Мария Елена" из Рио-де-Жанейро. Согласно последнему отчету пожарной службы, среди погибших трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет и один взрослый. Более десяти человек получили ранения разной степени тяжести. Все они были доставлены в ближайший госпиталь.
"Водитель не справился с управлением и упал с моста. Автобус несколько раз перевернулся, прежде чем остаться лежать на крыше верх колесами", — рассказал сотрудник Федеральной дорожной полиции Бразилии.
Команда "Вила Мария Елена" возвращалась с победой после участия в финале турнира Copa Nacional, где она выиграла титул среди юношей до 18 лет и заняла второе место среди юношей до 16 лет.
Напомним, в Испании во время футбольного поединка произошел неприятный инцидент, в ходе которого четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу. Тренер одной из команд ударили ножом прямо в раздевалке.
На прошлой неделе бывшего чемпиона UFC в среднем весе Конора Макгрегора сбила машина во время велопрогулки. Боец избежал серьезных травм и повреждений.