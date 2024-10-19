Олімпійський чемпіон Дуглас Сантос отримає російський паспорт

Дуглас Сантос (третій праворуч) у збірній Бразилії. Фото: instagram.com/douglassantos06/

Колишній футболіст збірної Бразилії Дуглас Сантос стане громадянином Росії. Найближчим часом досвідчений центральний захисник отримає паспорт РФ.

Дуглас Сантос живе та грає в Росії вже п'ять років, нагадують місцеві ЗМІ.

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Російський "Зеніт" влітку 2019 заплатив 14 млн євро німецькому "Гамбургу" за Дугласа Сантоса. Відтоді бразильський футболіст став не лише одним із лідерів, а й капітаном команди із Санкт-Петербурга. А незабаром він зможе виступати за збірну Росії.

Дуглас Сантос у "Зеніті". Фото: instagram.com/douglassantos06/

Чим відомий Дуглас Сантос

Процес оформлення російського громадянства Дугласом Сантосом продовжується вже декілька місяців. Очікується, що бразилець отримає новий паспорт ще до кінця цього року.

До "Зеніту" та "Гамбурга" Сантос виступав за італійський "Удінезе", іспанську "Гранаду" та бразильський "Атлетіко Мінейро". У складі молодіжної збірної Бразилії Дуглас став Олімпійським чемпіоном 2016 року. За дорослу команду "селесао" він провів лише один м'яч.

Дуглас Сантос на тренуванні. Фото: instagram.com/douglassantos06/

У Дугласа Сантоса могли б виникнути проблеми, щоб отримати від ФІФА право виступати за збірну Росії. Проте команда Валерія Карпіна дискваліфікована та не бере участі у міжнародних турнірах.

Нагадаємо, недавно колишньому тренеру збірної Росії Станіславу Черчесову довелося перепрошувати через мовний скандал у Казахстані.

А колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук отримує велику зарплату у "Зеніті" і не збирається виїжджати з України.