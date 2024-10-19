Російського тренера Черчесова змусили вибачитись у Казахстані

Тренер Станіслав Черчесов. Фото: РФС

Російський тренер Станіслав Черчесов спровокував скандал навіть під час роботи в іншій країні. Відомий фахівець образив уболівальників у Казахстані.

Черчесову довелося вибачитися після того, як його оштрафували за невдалий жарт, повідомляє Sports.kz.

Читайте також:

Колишній головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов з літа 2024 працює наставником національної команди Казахстану. За чотири матчі у Лізі Націй його підопічні набрали один бал. Казахстан займає останній рядок у групі з командами Норвегії, Австрії та Словенії.

Станіслав Черчесов керує грою команди. Фото: Федерація футболу Казахстану

Деталі скандалу

Російський фахівець уже двічі був фігурантом скандалів у Казахстані. Обидві стосуються спілкування з пресою. Спочатку Черчесов у відповідь на запитання, задане казахською мовою, запропонував відповісти осетинською.

За чотири місяці росіянин так і не вивчив мову країни, де працює. Нещодавно Черчесов невдало пожартував після матчу із командою Словенії, у якому його підопічні програли з рахунком 0:3.

Журналіст у футболці "ПСЖ" поставив тренеру питання казахською мовою, Черчесов перебив його питанням: "Ти по-французьки зараз говориш?" Цей жарт обійшовся росіянину 738 400 тенге (близько 1,5 тис. доларів — Ред.). Саме такий штраф на тренера наклала федерація футболу Казахстану. Після цього 61-річний Черчесов вибачився перед офіційними особами місцевого спорту, але припустив, що його жарт просто не зрозуміли.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, скільки колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук заробляє у Росії.

А експівзахисника збірної України Олександра Алієва оголосили у Росії у розшук через висловлювання спортсмена.