Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Колишнього гравця збірної України Алієва оголосили в розшук у Росії arrow

Колишнього гравця збірної України Алієва оголосили в розшук у Росії

10 жовтня 2024 15:04
Станіслав Костюк - Редактор
Алієва оголосили в Росії у кримінальний розшук
Олександр Алієв під час запису програми. Фото: скриншот YouTube
Станіслав Костюк - Редактор

Колишнього півзахисника київського "Динамо" та збірної України Олександра Алієва оголошено в розшук МВС Росії. Проти спортсмена було порушено кримінальну справу.

Алієва звинувачують у терористичній діяльності, про що спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Олександр Алієв зазнав кримінального переслідування в Росії. Відомий у минулому футболіст збірної України, який наприкінці лютого 2022 року вступив до лав Територіальної оборони, звинувачується у "публічних закликах до терористичної діяльності".

Олександр Алієв
Алієва оголосили у розшук. Фото: скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Чому в Росії вимагають арешту Алієва

Приводом для кримінального переслідування стало одне із нещодавніх відео спортсмена. Наприкінці серпня 2024 року він записав ролик, у якому закликав "вбивати нечисть та мирне населення" у Курській області. Алієв зробив це після чергового обстрілу України росіянами.

Олександр Алієв
Олександр Алієв та Аруна Лукман під час виступу в "Динамо". Фото: УНІАН

Згідно з чинним законодавством Росії, за порушення, в якому звинувачують Алієва, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років.

Цікаво, що Олександр Алієв народився в російському місті Хабаровськ, а також виступав у місцевих футбольних клубах "Локомотив" та "Анжі".

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський не зумів випередити Мірчу Луческу за важливим показником.

А воротар "біло-синіх" Георгій Бущан влучив у сферу інтересів відомого турецького клубу.

спорт футбол Збірна України з футболу Динамо Олександр Аліев

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:49 В Одесі молодик палив українські прапорці — причина вчинку

15:40 Ребров відверто відповів на питання про сварку з Ярмоленком — що сказав тренер

15:39 Оголошено лауреатку Нобелівської премії з літератури — з якої вона країни

15:35 Росія обманом наймає жінок з Африки на виробництво "Шахедів" — розслідування AP

15:27 Не порушуючи закон — як чоловіки до 25 років можуть виїхати за кордон

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

15:25 Неправильно оформлена відстрочка — чи можлива мобілізація громадянина

15:20 Податки на продаж автомобіля в Україні — що треба знати

15:19 Одеські прикордонники викрили фіктивний шлюб — на чому прокололися ухилянти

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

15:08 Прикордонники повідомили про зміни в діяльності російських ДРГ

15:49 В Одесі молодик палив українські прапорці — причина вчинку

15:40 Ребров відверто відповів на питання про сварку з Ярмоленком — що сказав тренер

15:39 Оголошено лауреатку Нобелівської премії з літератури — з якої вона країни

15:35 Росія обманом наймає жінок з Африки на виробництво "Шахедів" — розслідування AP

15:27 Не порушуючи закон — як чоловіки до 25 років можуть виїхати за кордон

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

15:25 Неправильно оформлена відстрочка — чи можлива мобілізація громадянина

15:20 Податки на продаж автомобіля в Україні — що треба знати

15:19 Одеські прикордонники викрили фіктивний шлюб — на чому прокололися ухилянти

15:08 Прикордонники повідомили про зміни в діяльності російських ДРГ

15:07 У Білорусі сів другий винищувач МіГ-31К — що замислили окупанти

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Text

10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

08:00 Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2024
Text

21:28 Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області

Text

17:50 Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

2 жовтня 2024

23:56 Пенсії учасникам бойових дій — який принцип нарахування