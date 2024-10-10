Алієва оголосили в Росії у кримінальний розшук

Олександр Алієв під час запису програми. Фото: скриншот YouTube

Колишнього півзахисника київського "Динамо" та збірної України Олександра Алієва оголошено в розшук МВС Росії. Проти спортсмена було порушено кримінальну справу.

Алієва звинувачують у терористичній діяльності, про що спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Алієв зазнав кримінального переслідування в Росії. Відомий у минулому футболіст збірної України, який наприкінці лютого 2022 року вступив до лав Територіальної оборони, звинувачується у "публічних закликах до терористичної діяльності".

Алієва оголосили у розшук. Фото: скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Чому в Росії вимагають арешту Алієва

Приводом для кримінального переслідування стало одне із нещодавніх відео спортсмена. Наприкінці серпня 2024 року він записав ролик, у якому закликав "вбивати нечисть та мирне населення" у Курській області. Алієв зробив це після чергового обстрілу України росіянами.

Олександр Алієв та Аруна Лукман під час виступу в "Динамо". Фото: УНІАН

Згідно з чинним законодавством Росії, за порушення, в якому звинувачують Алієва, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років.

Цікаво, що Олександр Алієв народився в російському місті Хабаровськ, а також виступав у місцевих футбольних клубах "Локомотив" та "Анжі".

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський не зумів випередити Мірчу Луческу за важливим показником.

А воротар "біло-синіх" Георгій Бущан влучив у сферу інтересів відомого турецького клубу.