Алиева объявили в России в уголовный розыск

Бывшего игрока сборной Украины Алиева объявили в розыск в России
Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев объявлен в розыск МВД России. Против спортсмена было возбуждено уголовное дело.
Алиева обвиняют в террористической деятельности, о чем спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
Александр Алиев подвергся уголовному преследованию в России. Известный в прошлом футболист сборной Украины, который в конце февраля 2022 года вступил в ряды Территориальной обороны, обвиняется "публичных призывах к террористической деятельности".
Почему в России требуют ареста Алиева
Поводом для уголовного преследования стало одно из недавних видео спортсмена. В конце августа 2024 года он записал ролик, в котором призвал "убивать нечисть и мирное население" в Курской области. Алиев сделал это после очередного ракетного обстрела Украины россиянами.
Согласно действующему законодательству России, за нарушение, в котором обвиняют Алиева, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.
Интересно, что Александр Алиев родился в российском городе Хабаровск, а также выступал в местных футбольных клубах "Локомотив" и "Анжи".
Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский не сумел опередить Мирчу Луческу по важному показателю.
А вратарь "бело-синих" Георгий Бущан попал в сферу интересов известного турецкого клуба.
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