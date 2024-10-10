Алиева объявили в России в уголовный розыск

Александр Алиев во время записи программы. Фото: скриншот YouTube

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев объявлен в розыск МВД России. Против спортсмена было возбуждено уголовное дело.

Алиева обвиняют в террористической деятельности, о чем спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

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Александр Алиев подвергся уголовному преследованию в России. Известный в прошлом футболист сборной Украины, который в конце февраля 2022 года вступил в ряды Территориальной обороны, обвиняется "публичных призывах к террористической деятельности".

Алиева объявили в розыск. Фото: скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Почему в России требуют ареста Алиева

Поводом для уголовного преследования стало одно из недавних видео спортсмена. В конце августа 2024 года он записал ролик, в котором призвал "убивать нечисть и мирное население" в Курской области. Алиев сделал это после очередного ракетного обстрела Украины россиянами.

Александр Алиев и Аруна Лукман во время выступления в "Динамо". Фото: УНИАН

Согласно действующему законодательству России, за нарушение, в котором обвиняют Алиева, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Интересно, что Александр Алиев родился в российском городе Хабаровск, а также выступал в местных футбольных клубах "Локомотив" и "Анжи".

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский не сумел опередить Мирчу Луческу по важному показателю.

А вратарь "бело-синих" Георгий Бущан попал в сферу интересов известного турецкого клуба.