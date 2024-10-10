Шовковский не сумел превзойти достижение Луческу в Динамо

Александр Шовковский перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский стал одним из самых успешных наставников в истории столичного клуба. При молодом специалисте "бело-синие" одержали уже 30 победу в чемпионате Украины.

Только два тренера в истории "Динамо" добились этого результата за меньшее количество матчей, сообщает "Украинская Премьер-лига".

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В матче 9 тура УПЛ "Динамо" обыграло "Кривбасс" со счетом 2:1. Эта победа стала для главного тренера "бело-синих" Александра Шовковского 30-й на посту наставника команды. Наставнику понадобилось 36 поединков, чтобы добиться этого результата.

Шовковский дает указания во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Достижение Шовковского

В 36 поединках на посту главного тренера "Динамо" Александр Шовковский одержал 30 побед при четырех ничьих и двух поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 85-23.

При этом только два тренера в истории "Динамо" добились такого достижения в меньшем количестве матчей. Речь идет про румынского специалиста Мирчу Луческу (34 поединка) и россиянина Юрия Семина (35 матчей).

По итогам девяти туров УПЛ в сезоне 2024/2025 "Динамо" продолжает возглавлять турнирную таблицу. Столичная команда набрала 22 балла.

Напомним, вратарь "Динамо" Георгий Бущан в скором времени сможет перейти в известный европейский клуб.

А капитан "Динамо" Виталий Буяльский рассказал, как Александр Шовковский мотивирует футболистов.