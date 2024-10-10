Шовковський не зумів перевершити досягнення Луческу в Динамо

Олександр Шовковський перед грою. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський став одним із найуспішніших наставників в історії столичного клубу. За молодого спеціаліста "біло-сині" здобули вже 30 перемогу в чемпіонаті України.

Лише два тренери в історії "Динамо" досягли цього результату за меншу кількість матчів, повідомляє "Українська Прем'єр-ліга".

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У матчі 9 туру УПЛ "Динамо" обіграло "Кривбас" із рахунком 2:1. Ця перемога стала для головного тренера "біло-синіх" Олександра Шовковського 30 на посаді наставника команди. Наставнику знадобилося 36 поєдинків, щоб досягти цього результату.

Шовковський наказує під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Досягнення Шовковського

У 36 поєдинках на посту головного тренера "Динамо" Олександр Шовковський здобув 30 перемог при чотирьох нічиїх та двох поразках. Різниця забитих та пропущених м'ячів складає 85-23.

При цьому лише два тренери в історії "Динамо" досягли такого досягнення в меншій кількості матчів. Йдеться про румунського фахівця Мірчу Луческу (34 поєдинки) та росіянина Юрія Сьоміна (35 матчів).

За підсумками дев'яти турів УПЛ у сезоні 2024/2025 "Динамо" продовжує очолювати турнірну таблицю. Столична команда набрала 22 бали.

Нагадаємо, воротар "Динамо" Георгій Бущан незабаром зможе перейти у відомий європейський клуб.

А капітан "Динамо" Віталій Буяльський розповів як Олександр Шовковський мотивує футболістів.