Российского тренера Черчесова заставили извиниться в Казахстане

Тренер Станислав Черчесов. Фото: РФС

Российский тренер Станислав Черчесов спровоцировал скандал даже во время работы в другой стране. Известный специалист оскорбил болельщиков в Казахстане.

Черчесову пришлось извиниться после того, как его оштрафовали за неудачную шутку, сообщает Sports.kz.

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов с лета 2024 года работает наставником национальной команды Казахстана. За четыре матча в Лиге Наций его подопечные набрали один балл. Казахстан занимает последнюю строчку в группе с командами Норвегии, Австрии и Словении.

Станислав Черчесов руководит игрой команды. Фото: Федерация футбола Казахстана

Детали скандала

Российский специалист уже дважды был фигурантов скандалов в Казахстане. Обе они касаются общения с прессой. Сначала Черчесов в ответ на вопрос, заданный на казахском языке, предложил ответить по-осетински.

За четыре месяца россиянин так и не выучил язык страны, в которой работает. Недавно Черчесов неудачно пошутил после матча с командой Словении, в котором его подопечные проиграли со счетом 0:3.

Журналист в футболке "ПСЖ" задал тренеру вопрос на казахском языке, Черчесов перебил его вопросом: "Ты по-французски сейчас говоришь?" Эта шутка обошлась россиянину 738 400 тенге (около 1,5 тыс. долларов — Ред.). Именно такой штраф на тренера наложила Федерация футбола Казахстана. После этого 61-летний Черчесов принес извинения официальным лицам местного спорта, но предположил, что его шутку просто не поняли.

Напомним, недавно стало известно о том, сколько бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук зарабатывает в России.

А экс-полузащитника сборной Украины Александра Алиева объявили в России в розыск из-за высказываний спортсмена.