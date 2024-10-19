Российского тренера Черчесова заставили извиниться в Казахстане

Известного российского тренера заставили публично извиниться в Казахстане
Российский тренер Станислав Черчесов спровоцировал скандал даже во время работы в другой стране. Известный специалист оскорбил болельщиков в Казахстане.
Черчесову пришлось извиниться после того, как его оштрафовали за неудачную шутку, сообщает Sports.kz.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов с лета 2024 года работает наставником национальной команды Казахстана. За четыре матча в Лиге Наций его подопечные набрали один балл. Казахстан занимает последнюю строчку в группе с командами Норвегии, Австрии и Словении.
Детали скандала
Российский специалист уже дважды был фигурантов скандалов в Казахстане. Обе они касаются общения с прессой. Сначала Черчесов в ответ на вопрос, заданный на казахском языке, предложил ответить по-осетински.
За четыре месяца россиянин так и не выучил язык страны, в которой работает. Недавно Черчесов неудачно пошутил после матча с командой Словении, в котором его подопечные проиграли со счетом 0:3.
Журналист в футболке "ПСЖ" задал тренеру вопрос на казахском языке, Черчесов перебил его вопросом: "Ты по-французски сейчас говоришь?" Эта шутка обошлась россиянину 738 400 тенге (около 1,5 тыс. долларов — Ред.). Именно такой штраф на тренера наложила Федерация футбола Казахстана. После этого 61-летний Черчесов принес извинения официальным лицам местного спорта, но предположил, что его шутку просто не поняли.
Напомним, недавно стало известно о том, сколько бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук зарабатывает в России.
А экс-полузащитника сборной Украины Александра Алиева объявили в России в розыск из-за высказываний спортсмена.
Читайте Новини.LIVE!