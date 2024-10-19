Олимпийский чемпион Дуглас Сантос получит российский паспорт

Бразильский футболист получит российский паспорт — о ком речь
Бывший футболист сборной Бразилии Дуглас Сантос станет гражданином России. В ближайшее время опытный центральный защитник получит паспорт РФ.
Дуглас Сантос живет и играет в России уже пять лет, напоминают местные СМИ.
Российский "Зенит" летом 2019 года заплатил 14 млн евро немецкому "Гамбургу" за Дугласа Сантоса. С тех пор бразильский футболист стал не только одним из лидеров, но и капитаном команды из Санкт-Петербурга. А скоро он сможет выступать за сборную России.
Чем известен Дуглас Сантос
Процесс оформления российского гражданства Дугласом Сантосом продолжается уже несколько месяцев. Ожидается, что бразилец получит новый паспорт еще до конца текущего года.
До "Зенита" и "Гамбурга" Сантос выступал за итальянский "Удинезе", испанскую "Гранаду" и бразильский "Атлетико Минейро". В составе молодежной сборной Бразилии Дуглас стал Олимпийским чемпионом 2016 года. За взрослую команду "селесао" он провел только один мяч.
У Дугласа Сантоса могли бы возникнуть проблемы с тем, чтобы получить от ФИФА право выступать за сборную России. Однако команда Валерия Карпина дисквалифицирована и не участвует в международных турнирах.
Напомним, недавно бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову пришлось принести извинения из-за языкового скандала в Казахстане.
А бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук получает большую зарплату в "Зените" и не собирается уезжать из Украины.
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