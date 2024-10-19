Олимпийский чемпион Дуглас Сантос получит российский паспорт

Дуглас Сантос (третий справа) в сборной Бразилии. Фото: instagram.com/douglassantos06/

Бывший футболист сборной Бразилии Дуглас Сантос станет гражданином России. В ближайшее время опытный центральный защитник получит паспорт РФ.

Дуглас Сантос живет и играет в России уже пять лет, напоминают местные СМИ.

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Российский "Зенит" летом 2019 года заплатил 14 млн евро немецкому "Гамбургу" за Дугласа Сантоса. С тех пор бразильский футболист стал не только одним из лидеров, но и капитаном команды из Санкт-Петербурга. А скоро он сможет выступать за сборную России.

Дуглас Сантос в "Зените". Фото: instagram.com/douglassantos06/

Чем известен Дуглас Сантос

Процесс оформления российского гражданства Дугласом Сантосом продолжается уже несколько месяцев. Ожидается, что бразилец получит новый паспорт еще до конца текущего года.

До "Зенита" и "Гамбурга" Сантос выступал за итальянский "Удинезе", испанскую "Гранаду" и бразильский "Атлетико Минейро". В составе молодежной сборной Бразилии Дуглас стал Олимпийским чемпионом 2016 года. За взрослую команду "селесао" он провел только один мяч.

Дуглас Сантос на тренировке. Фото: instagram.com/douglassantos06/

У Дугласа Сантоса могли бы возникнуть проблемы с тем, чтобы получить от ФИФА право выступать за сборную России. Однако команда Валерия Карпина дисквалифицирована и не участвует в международных турнирах.

Напомним, недавно бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову пришлось принести извинения из-за языкового скандала в Казахстане.

А бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук получает большую зарплату в "Зените" и не собирается уезжать из Украины.