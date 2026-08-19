Бруну Фернандеш відмовився залишатись в Манчестер Юнайтед

Бруну Фернандеш. Фото: Reuters

Агабекян Карен редактор, спортивний оглядач

Капітан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш відмовився продовжувати контракт із клубом, попри покращені фінансові умови. Португальського півзахисника не влаштувала пропозиція керівництва щодо нового договору.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі журналіста Саші Тавольєрі.

Бруну Фернандеш з партнерами по команді. Фото: Reuters

Фернандеш відмовився від нового контракту

За інформацією джерела, "Манчестер Юнайтед" запропонував 31-річному футболісту нову угоду із підвищенням зарплати на 500 тисяч євро на рік.

Втім, Бруну відхилив пропозицію, оскільки вважає запропонене збільшення заробітної плати недостатнім. Його чинний контракт із англійським клубом діє до 30 червня 2027 року.

Португалець виступає за "Манчестер Юнайтед" із січня 2020 року. За цей час він став одним із ключових футболістів команди та отримав капітанську пов'язку.

Минулого сезону Фернандеш провів 37 матчів у всіх турнірах, забив дев'ять голів і віддав 22 результативні передачі.

За оцінкою статистичного порталу Transfermarkt, ринкова вартість португальського півзахисника становить 35 мільйонів євро.

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