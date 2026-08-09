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Головна Спорт Будинок Бражка та Квіткової постраждав у результаті російського удару

Будинок Бражка та Квіткової постраждав у результаті російського удару

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 00:34
Будинок Володимира Бражка постраждав через російський обстріл
Володимир Бражко та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/vova.brazhko

Дружина півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка Даша Квіткова розповіла, що їхній будинок постраждав під час російського обстрілу Києва в ніч на 8 серпня. Тоді росіяни завдали ударів по Києву та області.

Про пошкоджений будинок Бражка та Квіткової повідомив портал Новини.LIVE.

Бражку та Квітковій потрібен ремонт

Квіткова опублікувала повідомлення в Instagram, у якому зазначила, що в момент атаки ні її, ні чоловіка вдома не було. Вона повідомила, що ударною хвилею вибило двері, наголосивши, що найголовніше — ніхто не постраждав.

Владимир Бражко и Даша Квиткова
Повідомлення Квіткової. Фото: скриншот

"Поки нас не було вдома — нам вибило двері ударною хвилею. У порівнянні з цим це дрібниці, полагодимо, але від цього стає не менш страшно", — написала Даша.

Блогерка зазначила, що пережиті емоції після російської атаки залишаються. Вона також подякувала долі за те, що в момент удару нікого не було вдома.

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Зазначимо, що, згідно з дописами Даші у соцмережах, вона із сином відпочиває за кордоном, а Бражко наразі перебуває на виїзді разом із київським "Динамо".

Володимир Бражко та Даша Квіткова одружилися у червні 2026 року.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що тренерський штаб "Бенфіки" змінив думку про Анатолія Трубіна.

Також Новини.LIVE писав, що кадрове рішення Джанні Інфантіно щодо його колишньої коханки спричинило гучний скандал.

Даша Квіткова обстріли Володимир Бражко
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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