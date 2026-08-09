Будинок Бражка та Квіткової постраждав у результаті російського удару

Володимир Бражко та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/vova.brazhko

Андрій Гончар Редактор

Дружина півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка Даша Квіткова розповіла, що їхній будинок постраждав під час російського обстрілу Києва в ніч на 8 серпня. Тоді росіяни завдали ударів по Києву та області.

Про пошкоджений будинок Бражка та Квіткової повідомив портал Новини.LIVE.

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Квіткова опублікувала повідомлення в Instagram, у якому зазначила, що в момент атаки ні її, ні чоловіка вдома не було. Вона повідомила, що ударною хвилею вибило двері, наголосивши, що найголовніше — ніхто не постраждав.

Повідомлення Квіткової. Фото: скриншот

"Поки нас не було вдома — нам вибило двері ударною хвилею. У порівнянні з цим це дрібниці, полагодимо, але від цього стає не менш страшно", — написала Даша.

Блогерка зазначила, що пережиті емоції після російської атаки залишаються. Вона також подякувала долі за те, що в момент удару нікого не було вдома.

Зазначимо, що, згідно з дописами Даші у соцмережах, вона із сином відпочиває за кордоном, а Бражко наразі перебуває на виїзді разом із київським "Динамо".

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