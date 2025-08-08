Дружина ексфутболіста Динамо Січкар постраждала від обстрілу РФ

Будинок колишньої дружини Ващука зруйновано внаслідок атаки РФ
Будинок Маргарити Січкар, відомої української рестораторки та колишньої дружини футболіста Владислава Ващука, виявився зруйнованим унаслідок російської атаки.
Січкар опублікувала фотографії з місця події на своїй сторінці в Instagram.
На знімках, які опублікувала Маргарита Січкар, видно: будівля серйозно пошкоджена, вибито вікна, стіни та ворота зруйновані, поруч понівечені дерева та уламки техніки. Дерева, що впали, і обгорілий метал доповнюють картину хаосу. Це сталося в ніч на 8 серпня.
Що відомо про Маргариту Січкар
Це українська рестораторка, телеведуча, авторка кулінарних книг та громадська діячка. На початку 2000-х років вона активно з'являлася на телебаченні, була однією з перших популярних жінок-рестораторів в Україні.
Вона була одружена з відомим українським футболістом Владиславом Ващуком. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно приєднався до Сил оборони України.
Нагадаємо, Владислав Ващук відверто розповів про те, чому вирішив вирушити на фронт.
Відомо, що колишній футболіст "Динамо" служить в евакуаційній бригаді, яка працює в гарячих точках країни.
