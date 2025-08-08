Дружина ексфутболіста Динамо Січкар постраждала від обстрілу РФ

Будинок Маргарити Січкар після атаки росіян. Фото: instagram.com/margaritasichkar/

Будинок Маргарити Січкар, відомої української рестораторки та колишньої дружини футболіста Владислава Ващука, виявився зруйнованим унаслідок російської атаки.

Січкар опублікувала фотографії з місця події на своїй сторінці в Instagram.

На знімках, які опублікувала Маргарита Січкар, видно: будівля серйозно пошкоджена, вибито вікна, стіни та ворота зруйновані, поруч понівечені дерева та уламки техніки. Дерева, що впали, і обгорілий метал доповнюють картину хаосу. Це сталося в ніч на 8 серпня.

Наслідки російського обстрілу. Фото: instagram.com/margaritasichkar/

Що відомо про Маргариту Січкар

Це українська рестораторка, телеведуча, авторка кулінарних книг та громадська діячка. На початку 2000-х років вона активно з'являлася на телебаченні, була однією з перших популярних жінок-рестораторів в Україні.

Маргарита Січкар. Фото: instagram.com/margaritasichkar/

Вона була одружена з відомим українським футболістом Владиславом Ващуком. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно приєднався до Сил оборони України.

Нагадаємо, Владислав Ващук відверто розповів про те, чому вирішив вирушити на фронт.

Відомо, що колишній футболіст "Динамо" служить в евакуаційній бригаді, яка працює в гарячих точках країни.