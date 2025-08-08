Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Будинок колишньої дружини Ващука зруйновано внаслідок атаки РФ

Будинок колишньої дружини Ващука зруйновано внаслідок атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 10:05
Дружина ексфутболіста Динамо Січкар постраждала від обстрілу РФ
Будинок Маргарити Січкар після атаки росіян. Фото: instagram.com/margaritasichkar/

Будинок Маргарити Січкар, відомої української рестораторки та колишньої дружини футболіста Владислава Ващука, виявився зруйнованим унаслідок російської атаки.

Січкар опублікувала фотографії з місця події на своїй сторінці в Instagram.

Реклама
Читайте також:

На знімках, які опублікувала Маргарита Січкар, видно: будівля серйозно пошкоджена, вибито вікна, стіни та ворота зруйновані, поруч понівечені дерева та уламки техніки. Дерева, що впали, і обгорілий метал доповнюють картину хаосу. Це сталося в ніч на 8 серпня.

Дом Маргариты Сичкарь
Наслідки російського обстрілу. Фото: instagram.com/margaritasichkar/

Що відомо про Маргариту Січкар

Це українська рестораторка, телеведуча, авторка кулінарних книг та громадська діячка. На початку 2000-х років вона активно з'являлася на телебаченні, була однією з перших популярних жінок-рестораторів в Україні.

Маргарита Сичкарь
Маргарита Січкар. Фото: instagram.com/margaritasichkar/

Вона була одружена з відомим українським футболістом Владиславом Ващуком. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно приєднався до Сил оборони України.

Нагадаємо, Владислав Ващук відверто розповів про те, чому вирішив вирушити на фронт.

Відомо, що колишній футболіст "Динамо" служить в евакуаційній бригаді, яка працює в гарячих точках країни.

спорт обстріли війна в Україні Владислав Ващук Маргарита Січкар
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації