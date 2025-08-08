Жена экс-футболиста Динамо Сичкарь пострадала от обстрела РФ

Дом Маргариты Сичкарь после атаки россиян. Фото: instagram.com/margaritasichkar/

Дом Маргариты Сичкарь, известной украинской ресторатора и бывшей супруги футболиста Владислава Ващука, оказался разрушен в результате российской атаки.

Сичкарь опубликовала фотографии с места происшествия на своей странице в Instagram.

На снимках, которые опубликовала Маргарита Сичкарь, видно: здание серьезно повреждено, выбиты окна, стены и ворота разрушены, рядом изуродованные деревья и обломки техники. Упавшие деревья и обгоревший металл дополняют картину хаоса. Это произошло в ночь на 8 августа.

Последствия российского обстрела. Фото: instagram.com/margaritasichkar/

Что известно о Маргарите Сичкарь

Это украинская ресторатор, телеведущая, автор кулинарных книг и общественная деятельница. В начале 2000-х годов она активно появлялась на телевидении, была одной из первых популярных женщин-рестораторов в Украине.

Маргарита Сичкарь. Фото: instagram.com/margaritasichkar/

Она была замужем за известным украинским футболистом Владиславом Ващуком. После начала полномасштабного вторжения он добровольно присоединился к Силам обороны Украины.

Напомним, Владислав Ващук откровенно рассказал о том, почему решил отправиться на фронт.

Известно, что бывший футболист "Динамо" служит в эвакуационной бригаде, которая работает в горячих точках страны.