Жена экс-футболиста Динамо Сичкарь пострадала от обстрела РФ

Дом бывшей жены Ващука разрушен в результате атаки РФ
Дом Маргариты Сичкарь, известной украинской ресторатора и бывшей супруги футболиста Владислава Ващука, оказался разрушен в результате российской атаки.
Сичкарь опубликовала фотографии с места происшествия на своей странице в Instagram.
На снимках, которые опубликовала Маргарита Сичкарь, видно: здание серьезно повреждено, выбиты окна, стены и ворота разрушены, рядом изуродованные деревья и обломки техники. Упавшие деревья и обгоревший металл дополняют картину хаоса. Это произошло в ночь на 8 августа.
Что известно о Маргарите Сичкарь
Это украинская ресторатор, телеведущая, автор кулинарных книг и общественная деятельница. В начале 2000-х годов она активно появлялась на телевидении, была одной из первых популярных женщин-рестораторов в Украине.
Она была замужем за известным украинским футболистом Владиславом Ващуком. После начала полномасштабного вторжения он добровольно присоединился к Силам обороны Украины.
Известно, что бывший футболист "Динамо" служит в эвакуационной бригаде, которая работает в горячих точках страны.
