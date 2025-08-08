Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Дом бывшей жены Ващука разрушен в результате атаки РФ

Дом бывшей жены Ващука разрушен в результате атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 10:05
Жена экс-футболиста Динамо Сичкарь пострадала от обстрела РФ
Дом Маргариты Сичкарь после атаки россиян. Фото: instagram.com/margaritasichkar/

Дом Маргариты Сичкарь, известной украинской ресторатора и бывшей супруги футболиста Владислава Ващука, оказался разрушен в результате российской атаки.

Сичкарь опубликовала фотографии с места происшествия на своей странице в Instagram.

Реклама
Читайте также:

На снимках, которые опубликовала Маргарита Сичкарь, видно: здание серьезно повреждено, выбиты окна, стены и ворота разрушены, рядом изуродованные деревья и обломки техники. Упавшие деревья и обгоревший металл дополняют картину хаоса. Это произошло в ночь на 8 августа. 

Дом Маргариты Сичкарь
Последствия российского обстрела. Фото: instagram.com/margaritasichkar/

Что известно о Маргарите Сичкарь

Это украинская ресторатор, телеведущая, автор кулинарных книг и общественная деятельница. В начале 2000-х годов она активно появлялась на телевидении, была одной из первых популярных женщин-рестораторов в Украине. 

Маргарита Сичкарь
Маргарита Сичкарь. Фото: instagram.com/margaritasichkar/

Она была замужем за известным украинским футболистом Владиславом Ващуком. После начала полномасштабного вторжения он добровольно присоединился к Силам обороны Украины. 

Напомним, Владислав Ващук откровенно рассказал о том, почему решил отправиться на фронт. 

Известно, что бывший футболист "Динамо" служит в эвакуационной бригаде, которая работает в горячих точках страны. 

спорт обстрелы война в Украине Владислав Ващук Маргарита Сичкарь
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации