Україна — Франція — коефіцієнти букмекерів на матч

Георгій Судаков у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України 5 вересня стартує у відборі до чемпіонату світу матчем проти Франції. Напередодні цієї зустрічі букмекери вже вибудували лінію, і цифри виглядають безжально для "синьо-жовтих".

Майже всі контори віддають явну перевагу команді Дідьє Дешама, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Коефіцієнт на перемогу Франції коливається від 1,33 до 1,47, що свідчить про високий рівень довіри до "галльських півнів". Водночас ймовірність успіху України оцінюють значно скромніше. Перемога підопічних Сергія Реброва йде з котируванням 7-8, а отже, ставка на сенсацію може принести значний виграш. Нічия, за оцінками букмекерів, має коефіцієнт близько 4,5.

Олександр Зінченко вже прибув до табору збірної. Фото: instagram.com/uafukraine/

На що ще звернути увагу в матчі Україна — Франція

Крім результату матчу, увагу гравців привертають ставки на тотали та "обидві заб'ють". Варіант із голами обох команд оцінюється в районі 2,0, тоді як протилежний прогноз йде ближче до 1,7. Для вболівальників це можливість зробити помірно ризиковану ставку з реальними шансами на прохід.

Лінія оборони збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Таким чином, букмекери впевнені: Франція має перемагати. Але саме такі матчі іноді й стають джерелом гучних сенсацій, які приносять великі виграші тим, хто ризикнув повірити в Україну.

Нагадаємо, матч команд Сергія Реброва та Дідьє Дешама буде доступний у прямій трансляції для українських уболівальників.

Колишній віцекапітан збірної України Олександр Зінченко здивував вибором нового клубу, до якого він перейшов в останній день трансферного вікна.