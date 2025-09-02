Відео
Букмекери чесно оцінили шанси України перед грою з Францією

Букмекери чесно оцінили шанси України перед грою з Францією

Дата публікації: 2 вересня 2025 09:17
Україна — Франція — коефіцієнти букмекерів на матч
Георгій Судаков у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України 5 вересня стартує у відборі до чемпіонату світу матчем проти Франції. Напередодні цієї зустрічі букмекери вже вибудували лінію, і цифри виглядають безжально для "синьо-жовтих".

Майже всі контори віддають явну перевагу команді Дідьє Дешама, повідомляє портал Новини.LIVE.

Коефіцієнт на перемогу Франції коливається від 1,33 до 1,47, що свідчить про високий рівень довіри до "галльських півнів". Водночас ймовірність успіху України оцінюють значно скромніше. Перемога підопічних Сергія Реброва йде з котируванням 7-8, а отже, ставка на сенсацію може принести значний виграш. Нічия, за оцінками букмекерів, має коефіцієнт близько 4,5.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко вже прибув до табору збірної. Фото: instagram.com/uafukraine/

На що ще звернути увагу в матчі Україна — Франція

Крім результату матчу, увагу гравців привертають ставки на тотали та "обидві заб'ють". Варіант із голами обох команд оцінюється в районі 2,0, тоді як протилежний прогноз йде ближче до 1,7. Для вболівальників це можливість зробити помірно ризиковану ставку з реальними шансами на прохід.

Илья Забарный
Лінія оборони збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Таким чином, букмекери впевнені: Франція має перемагати. Але саме такі матчі іноді й стають джерелом гучних сенсацій, які приносять великі виграші тим, хто ризикнув повірити в Україну.

Нагадаємо, матч команд Сергія Реброва та Дідьє Дешама буде доступний у прямій трансляції для українських уболівальників.

Колишній віцекапітан збірної України Олександр Зінченко здивував вибором нового клубу, до якого він перейшов в останній день трансферного вікна.

спорт футбол Збірна України з футболу Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу ставки на спорт
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
