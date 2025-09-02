Видео
Главная Спорт Букмекеры честно оценили шансы Украины перед игрой с Францией

Букмекеры честно оценили шансы Украины перед игрой с Францией

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 09:17
Украина — Франция — коэффициенты букмекеров на матч
Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины 5 сентября стартует в отборе к чемпионату мира матчем против Франции. В преддверии этой встречи букмекеры уже выстроили линию, и цифры выглядят безжалостно для "сине-желтых".

Почти все конторы отдают явное преимущество команде Дидье Дешама, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Коэффициент на победу Франции колеблется от 1,33 до 1,47, что показывает высокий уровень доверия к "галльским петухам". В то же время вероятность успеха Украины оценивается куда скромнее. Победа подопечных Сергея Реброва идет с котировкой 7–8, а значит, ставка на сенсацию может принести внушительный выигрыш. Ничья, по оценкам букмекеров, имеет коэффициент около 4,5. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко уже прибыл в лагерь сборной. Фото: instagram.com/uafukraine/

На что еще обратить внимание в матче Украина — Франция

Помимо исхода матча, внимание игроков привлекают ставки на тоталы и "обе забьют". Вариант с голами обеих команд оценивается в районе 2,0, тогда как противоположный прогноз идет ближе к 1,7. Для болельщиков это возможность сделать умеренно рискованную ставку с реальными шансами на проход.

Илья Забарный
Линия обороны сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Таким образом, букмекеры уверены: Франция должна побеждать. Но именно такие матчи иногда и становятся источником громких сенсаций, которые приносят большие выигрыши тем, кто рискнул поверить в Украину. 

Напомним, матч команд Сергея Реброва и Дидье Дешама будет доступен в прямой трансляции для украинских болельщиков. 

Бывший вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко удивил выбором нового клуба, в который он перешел в последний день трансферного окна. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу ставки на спорт
