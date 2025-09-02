Украина — Франция — коэффициенты букмекеров на матч

Букмекеры честно оценили шансы Украины перед игрой с Францией
Сборная Украины 5 сентября стартует в отборе к чемпионату мира матчем против Франции. В преддверии этой встречи букмекеры уже выстроили линию, и цифры выглядят безжалостно для "сине-желтых".
Почти все конторы отдают явное преимущество команде Дидье Дешама, сообщает портал Новини.LIVE.
Коэффициент на победу Франции колеблется от 1,33 до 1,47, что показывает высокий уровень доверия к "галльским петухам". В то же время вероятность успеха Украины оценивается куда скромнее. Победа подопечных Сергея Реброва идет с котировкой 7–8, а значит, ставка на сенсацию может принести внушительный выигрыш. Ничья, по оценкам букмекеров, имеет коэффициент около 4,5.
На что еще обратить внимание в матче Украина — Франция
Помимо исхода матча, внимание игроков привлекают ставки на тоталы и "обе забьют". Вариант с голами обеих команд оценивается в районе 2,0, тогда как противоположный прогноз идет ближе к 1,7. Для болельщиков это возможность сделать умеренно рискованную ставку с реальными шансами на проход.
Таким образом, букмекеры уверены: Франция должна побеждать. Но именно такие матчи иногда и становятся источником громких сенсаций, которые приносят большие выигрыши тем, кто рискнул поверить в Украину.
Напомним, матч команд Сергея Реброва и Дидье Дешама будет доступен в прямой трансляции для украинских болельщиков.
Бывший вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко удивил выбором нового клуба, в который он перешел в последний день трансферного окна.
Читайте Новини.LIVE!