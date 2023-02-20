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"Челсі", "Баварія" та "Інтер" цікавляться віцечемпіоном світу: за нього не потрібно платити

20 лютого 2023 20:20
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Маркус Тюрам може перейти до Челсі або Баварії на правах вільного агента
Французький бомбардир готовий до кардинальних змін у кар'єрі
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Атакуючий півзахисник менхенгладбахської "Борусії" Маркус Тюрам наприкінці поточного сезону змінить клуб. У його послугах зацікавлені гранди європейського футболу.

На французького голеадора претендують клуби з Англії, Німеччини, Італії та Іспанії, повідомляє Sport1.

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25-річний Маркус Тюрам у сезоні 2022/2023 здійснив якісний стрибок у кар'єрі. Син чемпіона світу-1998 Ліліана Тюрама остаточно став лідером "Борусcії" з Менхенгладбаху та привернув увагу клубів з усього світу.

 

Спортивний директор німецького клубу Роланд Віркус підтвердив, що найближчим часом Маркус Тюрам покине "Боруссію". "Жеребці" нічого не зможуть заробити на його трансфері.

Куди піде Маркус Тюрам?

У послугах футболіста збірної Франції, який брав участь у чемпіонаті світу-2022, зацікавлені мюнхенська "Баварія" та лондонський "Челсі". Вони мріють безплатно запросити футболіста такого високого рівня.

Маркус Тюрам

Міланський "Інтер" взагалі вже зробив французу пропозицію. На "Джузеппе Меацца" уклали для Маркуса Тюрама контракт терміном на п'ять років. Він може заробляти п'ять мільйонів євро за сезон.

У сезоні 2022/2023 Маркус Тюрам відіграв за "Боруссію" 22 поєдинки у всіх турнірах. На його рахунку 14 забитих голів та п'ять результативних передач. Саме м'яч, який забив Тюрам, приніс "жеребцям" перемогу над "Баварією" з рахунком 3:2 минулими вихідними.

Нагадаємо, голкіпер лондонського "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".

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