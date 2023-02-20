Маркус Тюрам может перейти в Челси или Баварию на правах свободного агента

"Челси", "Бавария" и "Интер" интересуются вице-чемпионом мира: за него не нужно платить
Атакующий полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам в конце текущего сезона сменит клуб. В его услугах заинтересованы гранды европейского футбола.
На французского голеадора претендуют клубы из Англии, Германии, Италии и Испании, сообщает Sport1.
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25-летний Маркус Тюрам в сезоне 2022/2023 совершил качественный скачок в карьере. Сын чемпиона мира-1998 Лилиана Тюрама окончательно стал лидером "Боруссии" из Менхенгладбаха и привлек внимание клубов со всего мира.
Спортивный директор немецкого клуба Роланд Виркус подтвердил, что в ближайшее время Маркус Тюрам покинет "Боруссию". "Жеребцы" ничего не смогут заработать на его трансфере.
Куда уйдет Маркус Тюрам?
В услугах футболиста сборной Франции, который участвовал в чемпионате мира-2022, заинтересованы мюнхенская "Бавария" и лондонский "Челси". Они мечтают бесплатно пригласить футболиста столь высокого уровня.
Миланский "Интер" и вовсе уже сделал французу предложение. На "Джузеппе Меацца" составили для Маркуса Тюрама контракт сроком на пять лет. Он может зарабатывать по пять миллионов евро за сезон.
В сезоне 2022/2023 Маркус Тюрам отыграл за "Боруссию" 22 поединка во всех турнирах. На его счету 14 забитых голов и пять результативных передач. Именно мяч, который забил Тюрам, принес "жеребцам" победу над "Баварией" со счетом 3:2 в прошлые выходные.
Напомним, голкипер лондонского "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой".