Челсі запропонує Мудрику варіант з орендою до кінця сезону

Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Тренерський штаб лондонського "Челсі" не розраховує на Михайла Мудрика в сезоні 2026/27. При цьому столичний клуб не хоче продавати футболіста. Це означає, що гравця віддадуть в оренду.

У Мудрика є декілька варіантів для продовження кар'єри, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Повернення Михайла Мудрика до складу "Челсі" не означає, що він автоматично претендуватиме на місце в основному складі команди. "Сині" хочуть віддати 25-річного півзахисника в оренду. Розглядають лише ті команди, які зможуть забезпечити українцеві стабільну ігрову практику.

Де гратиме Мудрик

У послугах вінгера зацікавлені італійські клуби, назви яких не розголошуються. Також відомо, що Михайло Мудрик опинився у списку потенційних новачків французького "Страсбура".

Однак пріоритетом для гравця є можливість залишитися в чемпіонаті Англії. У півзахисника є й такі варіанти. "Ковентрі" під керівництвом Френка Лемпарда вже витратив рекордну для себе суму на посилення складу, а тепер може підписати ще й Михайла Мудрика. Також на футболіста претендує "Брентфорд".

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