Чепілко: Ітаума зможе успадкувати досягнення Усика у боксі

Мозес Ітаума, Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Андрущак Редактор

Колишній чемпіон світу з боксу Олександр Усик готується завершити кар'єру. Декілька років поспіль він домінував у надважкій вазі. Експерти й досі сперечаються, хто займе вакантне місце в елітному дивізіоні.

Засновник профільного порталу LuckyPunch Олександр Чепілко поділився думкою щодо розстановки сил серед боксерів-важковаговиків, повідомляють Новини.LIVE.

На думку журналіста, у дивізіоні є лише декілька професіоналів, які могли б домінувати у надважкій вазі. Британець Тайсон Ф'юрі ще може завоювати пояс, але навряд чи зможе об'єднати їх через свій вік, адже "Циганському королю" вже 37 років. Однак Олександр Чепілко вважає, що колишній чемпіон зможе перемогти Ентоні Джошуа, якщо їхнє очне протистояння все ж відбудеться.

Хто замінить Усика на вершині

Головним претендентом на "корону" дивізіону, на думку журналіста, є 21-річний Мозес Ітаума. Олександр Чепілко вважає, що він зможе зібрати всі титули. Він уже володіє поясами. Уже 29 серпня британець битиметься з Філіпом Хрговичем за титул IBF.

Суперником Мозеса Ітауми на вершині дивізіону може стати Даніель Дюбуа. Колишній суперник Олександра Усика Даніель Дюбуа. Йому прогнозують перемогу в реванші з Фабіо Уордлі, після чого можливе об'єднання чемпіонських поясів.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Майка Тайсона, який назвав гідного суперника для останнього бою Олександра Усика.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в команді Деонтея Вайлдера відповіли на пропозицію провести поєдинок з Олександром Усиком у США.