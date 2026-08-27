Чепурний розкритикував чиновників Мінспорту після здобуття золота на Євро

Назар Чепурний під час виступу. Фото: Getty Images

Український гімнаст Назар Чепурний після перемоги на чемпіонаті Європи-2026 розповів про проблеми, з якими зіткнувся під час підготовки до турніру. Спортсмен заявив, що за півтора місяця до змагань був змушений виїхати до Німеччини через відсутність необхідних умов для тренувань. Він самостійно оплачував першу частину збору, а згодом допомогу з тренувальним табором у Кінбаумі надала Німецька федерація гімнастики.

На чемпіонаті Європи в Загребі українець завоював золото в опорному стрибку з результатом 14,566 бала, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Facebook-акаунт спортсмена.

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Назар Чепурний стверджує, що неодноразово звертався за матеріальною підтримкою до Міністерства молоді та спорту України та Української федерації гімнастики, однак необхідної допомоги не отримав. Спортсмен зазначив, що витрати включали проживання, харчування, паливо та інші витрати, а вартість офіційного тренувального збору в Німеччині становила близько 900 євро. При цьому Німецька федерація гімнастики, за словами гімнаста, самостійно допомогла оплатити цей збір.

Повідомлення Чепурного. Фото: скриншот Facebook

Чепурний розкритикував українських спортивних чиновників

Після перемоги спортсмен окремо подякував своєму тренеру Геннадію Сартинському, Німецькій федерації гімнастики, близьким та людям, які підтримували його під час підготовки. При цьому Чепурний заявив, що не вважає за необхідне дякувати за цей результат українській федерації та Міністерству молоді та спорту. Він також розкритикував ситуацію, за якої спортсмени стикаються з проблемами щодо фінансування підготовки, тоді як представники федерації, за його словами, можуть дозволити собі перельоти бізнес-класом.

"Дуже шкода, що 900 євро на підготовку спортсмена до чемпіонату Європи — це, виявляється, занадто багато. Але при цьому члени Федерації можуть дозволити собі літати бізнес-класом. А потім усі дивуються, чому спортсмени починають замислюватися про зміну спортивного громадянства", — написав гімнаст.

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Чепурний — 23-річний уродженець Черкас і представник ЦСК ЗС України, який спеціалізується насамперед на опорному стрибку. У 2026 році він виграв загальний залік Кубка світу в цій дисципліні, здобувши золото на етапах у Котбусі та Баку й бронзу в Досі. На чемпіонатах світу українець двічі ставав бронзовим призером: у 2023 та 2025 роках, а на чемпіонатах Європи до нинішньої перемоги завойовував бронзу в опорному стрибку у 2024 та 2025 роках і командне золото у 2024-му. Перемога в Загребі стала його першим особистим титулом чемпіона Європи.

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