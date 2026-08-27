Чепурный раскритиковал чиновников Минспорта после золота на Евро

Назар Чепурный во время выступления. Фото: Getty Images

Украинский гимнаст Назар Чепурный после победы на чемпионате Европы-2026 рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время подготовки к турниру. Спортсмен заявил, что за полтора месяца до соревнований был вынужден уехать в Германию из-за отсутствия необходимых условий для тренировок. Он самостоятельно оплачивал первую часть сбора, а позднее помощь с тренировочным лагерем в Кинбауме оказала Немецкая федерация гимнастики.

На чемпионате Европы в Загребе украинец завоевал золото в опорном прыжке с результатом 14,566 балла, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-аккаунт спортсмена.

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Назар Чепурный утверждает, что неоднократно обращался за материальной поддержкой в Министерство молодежи и спорта Украины и Украинскую федерацию гимнастики, однако необходимой помощи не получил. Спортсмен отметил, что расходы включали проживание, питание, топливо и другие затраты, а стоимость официального тренировочного сбора в Германии составляла около 900 евро. При этом Немецкая федерация гимнастики, по словам гимнаста, самостоятельно помогла оплатить этот сбор.

Сообщение Чепурного. Фото: скриншот Facebook

Чепурный раскритиковал украинских спортивных чиновников

После победы спортсмен отдельно поблагодарил своего тренера Геннадия Сартынского, Немецкую федерацию гимнастики, близких и людей, которые поддерживали его во время подготовки. При этом Чепурный заявил, что не считает необходимым благодарить за этот результат украинскую федерацию и Министерство молодежи и спорта. Он также раскритиковал ситуацию, при которой спортсмены сталкиваются с проблемами при финансировании подготовки, тогда как представители федерации, по его утверждению, могут позволить себе перелеты бизнес-классом.

"Очень жаль, что 900 евро на подготовку спортсмена к чемпионату Европы — это, оказывается, слишком много. Но при этом члены Федерации могут позволить себе летать бизнес-классом. А потом все удивляются, почему спортсмены начинают задумываться об изменении спортивного гражданства", — написал гимнаст.

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Чепурный — 23-летний уроженец Черкасс и представитель ЦСК ВС Украины, специализирующийся прежде всего на опорном прыжке. В 2026 году он выиграл общий зачет Кубка мира в этой дисциплине, взяв золото этапов в Котбусе и Баку и бронзу в Дохе. На чемпионатах мира украинец дважды становился бронзовым призером: в 2023 и 2025 годах, а на чемпионатах Европы до нынешней победы завоевывал бронзу в опорном прыжке в 2024 и 2025 годах и командное золото в 2024-м. Победа в Загребе стала его первым личным титулом чемпиона Европы.

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