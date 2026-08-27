Чепурный раскритиковал чиновников Минспорта после золота на Евро

Чепурный раскритиковал Минспорта после триумфа на Евро
Украинский гимнаст Назар Чепурный после победы на чемпионате Европы-2026 рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время подготовки к турниру. Спортсмен заявил, что за полтора месяца до соревнований был вынужден уехать в Германию из-за отсутствия необходимых условий для тренировок. Он самостоятельно оплачивал первую часть сбора, а позднее помощь с тренировочным лагерем в Кинбауме оказала Немецкая федерация гимнастики.
На чемпионате Европы в Загребе украинец завоевал золото в опорном прыжке с результатом 14,566 балла, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-аккаунт спортсмена.
Назар Чепурный утверждает, что неоднократно обращался за материальной поддержкой в Министерство молодежи и спорта Украины и Украинскую федерацию гимнастики, однако необходимой помощи не получил. Спортсмен отметил, что расходы включали проживание, питание, топливо и другие затраты, а стоимость официального тренировочного сбора в Германии составляла около 900 евро. При этом Немецкая федерация гимнастики, по словам гимнаста, самостоятельно помогла оплатить этот сбор.
Чепурный раскритиковал украинских спортивных чиновников
После победы спортсмен отдельно поблагодарил своего тренера Геннадия Сартынского, Немецкую федерацию гимнастики, близких и людей, которые поддерживали его во время подготовки. При этом Чепурный заявил, что не считает необходимым благодарить за этот результат украинскую федерацию и Министерство молодежи и спорта. Он также раскритиковал ситуацию, при которой спортсмены сталкиваются с проблемами при финансировании подготовки, тогда как представители федерации, по его утверждению, могут позволить себе перелеты бизнес-классом.
"Очень жаль, что 900 евро на подготовку спортсмена к чемпионату Европы — это, оказывается, слишком много. Но при этом члены Федерации могут позволить себе летать бизнес-классом. А потом все удивляются, почему спортсмены начинают задумываться об изменении спортивного гражданства", — написал гимнаст.
Чепурный — 23-летний уроженец Черкасс и представитель ЦСК ВС Украины, специализирующийся прежде всего на опорном прыжке. В 2026 году он выиграл общий зачет Кубка мира в этой дисциплине, взяв золото этапов в Котбусе и Баку и бронзу в Дохе. На чемпионатах мира украинец дважды становился бронзовым призером: в 2023 и 2025 годах, а на чемпионатах Европы до нынешней победы завоевывал бронзу в опорном прыжке в 2024 и 2025 годах и командное золото в 2024-м. Победа в Загребе стала его первым личным титулом чемпиона Европы.
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