Чепурний виборов бронзу чемпіонату світу зі спортивної гімнастики

На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Джакарті відбувся фінал в опорному стрибку. Україну в ньому представив травмований Назар Чепурний.

Українець здобув бронзову нагороду, повідомив портал Новини.LIVE.

Чепурний виграв третє місце

Медаль Чепурного стала єдиною для збірної України на цих змаганнях. Перед фіналом спортсмен травмував пальці під час тренування, тому зробив ставку на опорний стрибок — свій коронний снаряд.

У кваліфікації Назар посів третє місце (14.316 бала), а у фіналі покращив результат до 14.483, що дозволило йому здобути бронзу.

Чемпіоном став філіппінець Карлос Юло (14.866), друге місце посів вірменин Артур Давтян (14.833).

Назар Чепурний уже вдруге виграв бронзу чемпіонату світу в опорному стрибку — у 2023 та 2025 роках. Також у 2025 році він здобув бронзову медаль чемпіонату Європи в Лейпцигу.

