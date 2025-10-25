Відео
Україна
Чепурний виграв медаль чемпіонату світу з гімнастики

Чепурний виграв медаль чемпіонату світу з гімнастики

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 13:23
Оновлено: 13:23
Чепурний виборов бронзу чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Назар Чепурний. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Джакарті відбувся фінал в опорному стрибку. Україну в ньому представив травмований Назар Чепурний.

Українець здобув бронзову нагороду, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Назар Чепурный


Чепурний виграв третє місце

Медаль Чепурного стала єдиною для збірної України на цих змаганнях. Перед фіналом спортсмен травмував пальці під час тренування, тому зробив ставку на опорний стрибок — свій коронний снаряд.

У кваліфікації Назар посів третє місце (14.316 бала), а у фіналі покращив результат до 14.483, що дозволило йому здобути бронзу.




Чемпіоном став філіппінець Карлос Юло (14.866), друге місце посів вірменин Артур Давтян (14.833).

Назар Чепурний уже вдруге виграв бронзу чемпіонату світу в опорному стрибку — у 2023 та 2025 роках. Також у 2025 році він здобув бронзову медаль чемпіонату Європи в Лейпцигу.

Гімнастика чемпіонат світу Назар Чепурний Українська федерація гімнастики спортивна гімнастика
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
