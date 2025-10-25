Видео
Україна
Чепурный выиграл медаль чемпионата мира по гимнастике

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 13:23
обновлено: 13:23
Чепурный завоевал бронзу чемпионата мира по спортивной гимнастике
Назар Чепурный. Фото: Reuters

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте состоялся финал в опорном прыжке. Украину в нем представил травмированный Назар Чепурный.

Украинец получил бронзовую награду, сообщил портал Новини.LIVE.

Назар Чепурный
Назар Чепурный. Фото: Reuters

Чепурный выиграл третье место

Медаль Чепурного стала единственной для сборной Украины на этих соревнованиях. К тому же, перед финалом спортсмен травмировал пальцы во время тренировки, поэтому сделал ставку на опорный прыжок — свой коронный снаряд.

В квалификации Назар занял третье место (14.316 балла), а в финале улучшил результат до 14.483, что позволило ему завоевать бронзу.

Назар Чепурный
Назар Чепурный. Фото: Reuters

Чемпионом стал филиппинец Карлос Юло (14.866), второе место занял армянин Артур Давтян (14.833).

Назар Чепурный уже второй раз выиграл бронзу чемпионата мира в опорном прыжке — в 2023 и 2025 годах. Также в 2025 году он получил бронзовую медаль чемпионата Европы в Лейпциге.

Гимнастика чемпионат мира Назар Чепурный Украинская федерация гимнастики спортивная гимнастика
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
