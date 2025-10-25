Чепурный завоевал бронзу чемпионата мира по спортивной гимнастике

Чепурный выиграл медаль чемпионата мира по гимнастике
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте состоялся финал в опорном прыжке. Украину в нем представил травмированный Назар Чепурный.
Украинец получил бронзовую награду, сообщил портал Новини.LIVE.
Чепурный выиграл третье место
Медаль Чепурного стала единственной для сборной Украины на этих соревнованиях. К тому же, перед финалом спортсмен травмировал пальцы во время тренировки, поэтому сделал ставку на опорный прыжок — свой коронный снаряд.
В квалификации Назар занял третье место (14.316 балла), а в финале улучшил результат до 14.483, что позволило ему завоевать бронзу.
Чемпионом стал филиппинец Карлос Юло (14.866), второе место занял армянин Артур Давтян (14.833).
Назар Чепурный уже второй раз выиграл бронзу чемпионата мира в опорном прыжке — в 2023 и 2025 годах. Также в 2025 году он получил бронзовую медаль чемпионата Европы в Лейпциге.
