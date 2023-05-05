Через фото з росіянкою Федерація підводного спорту втратила статус національної

Українська спортсменка опинилася на світлині поруч з росіянкою. Фото: соцмережі

Комісія Міністерства молоді та спорту України позбавила Федерацію підводного спорту (ФПС) статус національної. Причиною такого рішення стала світлина, зроблена 7 квітня у сербському Белграді на Генеральній Асамблеї Міжнародної федерації підводного спорту (CMAS).

Про це пише видання Tribuna.

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В одному кадрі опинилися українка Ірина Предко (дружина віцепрезидента ФПС Станіслава Предка) та росіянка Ганна Аржанова (президент CMAS).

Голова спортивного комітету Федерації підводного спорту України Наталія Чекоданова вважає, що ситуація, що склалася, це атака на українську федерацію від конкурентів, які хочуть її очолити.

"Насправді, жодного братання з росіянкою не було. Ірина Предко була там як приватна особа і поїхала до Белграду власним коштом. Один зі спортсменів, дізнавшись, що вона перебуває в ЄС, попросив донести думку українців. Ірина Предко виступила з жорсткою промовою, де вимагала дискваліфікації росіян та білорусів", — заявила Наталія Чекоданова.

Наталія Чекоданова з підопічними. Фото: Instagram

Чекоданова також заявила, що ця скандальна світлина — випадковість.

"Українка фотографувалася з генсеком федерації та однією знайомою і до них несподівано приєдналася Аржанова. Зрештою, хочу зазначити, що остання вже 12 років живе в Іспанії, публічно засуджувала вторгнення Росії та навіть закликала відсторонити російських та білоруських спортсменів. А тепер Рада директорів CMАS допустила їх лише тому, що Міжнародний олімпійський комітет ухвалив таке рішення", — додала Чекоданова.

Нагадаємо, майстер спорту з боксу Михайло Селіванов понад добу утримував позицію на фронті у Луганській області. Боєць Збройних сил України отримав поранення, але не дозволив ні на метр просунутися супротивникові.