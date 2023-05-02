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Пловчиня Кирпичникова відмовилася від російського громадянства та залишила країну

2 травня 2023 09:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Пловчиня Кирпичникова відмовилася від російського громадянства та залишила країну
Анастасія Кирпичникова після запливу. Фото: instagram.com/nasta.kirpichnikova/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіонка Європи з плавання Анастасія Кирпичникова відмовилася від російського громадянства. Перспективна спортсменка виступатиме за збірну Франції.

Інформацію про зміну громадянства плавчиня підтвердила на своїй сторінці в Instagram.

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Одна з найбільш перспективних спортсменок світу змінила громадянство і залишила Росію. Анастасія Кирпичникова, яка народилася у місті Азбест Свердловської області, останніми роками живе у Парижі. 22-річна плавчиня вирішила стати членом французької збірної, щоб взяти участь в Олімпійських іграх-2024.

Анастасія Кирпичникова
Анастасія Кирпичникова на відпочинку. Фото: instagram.com/nasta.kirpichnikova/

Досягнення спортсменки

Кирпичникова написала, що вже чотири з половиною роки живе у Франції та відчуває зв'язок із цією країною. Вона пишається тим, що виступатиме за національну команду "триколірних" на наступному чемпіонаті світу з плавання.

Дівчина вже два з половиною роки не виступає у складі збірної Росії. Рішення про зміну громадянства вона почала обмірковувати давно. Спортсменка стримано подякувала російським уболівальникам за підтримку.

Анастасія Кирпичникова здобула срібло чемпіонату світу на короткій воді та три золота на чемпіонатах Європи. Вона стала першою росіянкою в історії, яка виступила на Олімпійських іграх у плаванні як у басейні, так і у відкритій воді. Це сталося у Токіо у 2020 році.

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