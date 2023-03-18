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Синхронистка Марта Федина рассказала о блестящей победе на историческом этапе Кубка мира

18 марта 2023 06:14
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Марта Федина рассказала о победе на этапе Кубка мира
Первый в истории этап Кубка мира по артистическому плаванию проходит в канадском Маркеме
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Уроженка Донецка 21-летняя Марта Федина завоевала золото первого этапа Кубка мира по артистическому плаванию в программе "соло". Девушка поделилась впечатлениями от исторической победы.

Комментарий спортсменки приводит официальная страница Федерации Украины по синхронному плаванию в Facebook.

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"Честно говоря, я не ожидала такого результата, и когда увидела, что я первая, удивилась. Потому что моя главная миссия была, конечно, хорошо выступить, но прежде всего сделать ту программу, которую мы создали с тренерами, посмотреть, как она будет восприниматься с новыми правилами. Потому что правила сейчас стали очень суровые, теперь все по-другому", — рассказала Федина.

По словам спортсменки, главное по новым правилами артистического плавания — не упустить ни одного элемента программы. Ведь все старания будут сведены на нет.

"Раньше как было? Во время выполнения немного что-то забыл, придумал, это никогда не было проблемой для соло. А теперь нет. Каждое движение у тебя записано в твоей карточке, и судьи смотрят и сверяют с ней. И если ты что-то не сделал , тогда тебе сразу ставят 0, и не за один конкретный элемент, а за всю связь сразу. Поэтому было очень важно ничего не забыть", — рассказала чемпионка.

За свою программу Марта Федина получила от судей 245,2917 балла, опередив соперницу из Японии Юкико Инуи почти на 2,5 балла.

Отметим, что Марта Федина — четырехкратная чемпионка Европы, призер чемпионата мира. Выступает в дуэте и групповых упражнениях. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в составе сборной Украины.

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри определился с кандидатурой тренера, который подготовит его к бою против Александра Усика. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира по боксу.

 

 

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