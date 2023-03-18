Марта Федина рассказала о победе на этапе Кубка мира

Синхронистка Марта Федина рассказала о блестящей победе на историческом этапе Кубка мира
Уроженка Донецка 21-летняя Марта Федина завоевала золото первого этапа Кубка мира по артистическому плаванию в программе "соло". Девушка поделилась впечатлениями от исторической победы.
Комментарий спортсменки приводит официальная страница Федерации Украины по синхронному плаванию в Facebook.
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"Честно говоря, я не ожидала такого результата, и когда увидела, что я первая, удивилась. Потому что моя главная миссия была, конечно, хорошо выступить, но прежде всего сделать ту программу, которую мы создали с тренерами, посмотреть, как она будет восприниматься с новыми правилами. Потому что правила сейчас стали очень суровые, теперь все по-другому", — рассказала Федина.
По словам спортсменки, главное по новым правилами артистического плавания — не упустить ни одного элемента программы. Ведь все старания будут сведены на нет.
"Раньше как было? Во время выполнения немного что-то забыл, придумал, это никогда не было проблемой для соло. А теперь нет. Каждое движение у тебя записано в твоей карточке, и судьи смотрят и сверяют с ней. И если ты что-то не сделал , тогда тебе сразу ставят 0, и не за один конкретный элемент, а за всю связь сразу. Поэтому было очень важно ничего не забыть", — рассказала чемпионка.
За свою программу Марта Федина получила от судей 245,2917 балла, опередив соперницу из Японии Юкико Инуи почти на 2,5 балла.
Отметим, что Марта Федина — четырехкратная чемпионка Европы, призер чемпионата мира. Выступает в дуэте и групповых упражнениях. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в составе сборной Украины.
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