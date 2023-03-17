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Тайсон Ф'юрі вибрав тренера для підготовки до бою проти Усика

17 березня 2023 12:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тайсон Ф'юрі вибрав тренера для підготовки до бою проти Усика
Британець ґрунтовно готується до головного боксерського поєдинку року
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Британський важкоатлет Тайсон Ф'юрі визначився з кандидатурою тренера, який підготує його до бою проти Олександра Усика. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу з боксу.

У кутку рингу Ф'юрі опиниться відомий наставник Шугар Хілл Стюард, повідомив Тайсон на своїй сторінці в Instagram.

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Власник чемпіонського поясу за версією WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) продовжує готуватися до головного боксерського протистояння 2023 року. Він вийде на ринг проти Олександра Усика (20-0, 13 КО) вже наприкінці квітня. На кону виявиться не лише титул самого британця, а й пояси WBA, WBO, IBO та IBF українського спортсмена.

Тайсон Ф'юрі та Шугар Хілл Стюард

Що відомо про Стюарда?

Одним із тренерів Тайсона Ф'юрі став Шугар Хілл Стюард. Після того, як британець розлучився з колишнім наставником Беном Девісоном у 2019 році, він запросив у свою команду Стюарда. Саме Шугар Хілл готував Ф'юрі до успішного для Тайсона реваншу проти Деонтея Вайлдера у лютому 2020-го.

"Руйнування вже близько. Назвіть мені динамічніший дует у боксі", — підписав Тайсон Ф'юрі спільну фотографію з тренером.

Нагадаємо, промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.

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