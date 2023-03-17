Тайсон Ф'юрі вибрав тренера для підготовки до бою проти Усика
Британський важкоатлет Тайсон Ф'юрі визначився з кандидатурою тренера, який підготує його до бою проти Олександра Усика. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу з боксу.
У кутку рингу Ф'юрі опиниться відомий наставник Шугар Хілл Стюард, повідомив Тайсон на своїй сторінці в Instagram.
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Власник чемпіонського поясу за версією WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) продовжує готуватися до головного боксерського протистояння 2023 року. Він вийде на ринг проти Олександра Усика (20-0, 13 КО) вже наприкінці квітня. На кону виявиться не лише титул самого британця, а й пояси WBA, WBO, IBO та IBF українського спортсмена.
Що відомо про Стюарда?
Одним із тренерів Тайсона Ф'юрі став Шугар Хілл Стюард. Після того, як британець розлучився з колишнім наставником Беном Девісоном у 2019 році, він запросив у свою команду Стюарда. Саме Шугар Хілл готував Ф'юрі до успішного для Тайсона реваншу проти Деонтея Вайлдера у лютому 2020-го.
"Руйнування вже близько. Назвіть мені динамічніший дует у боксі", — підписав Тайсон Ф'юрі спільну фотографію з тренером.
Нагадаємо, промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.
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