Тайсон Фьюри выбрал тренера для подготовки к бою против Усика
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри определился с кандидатурой тренера, который подготовит его к бою против Александра Усика. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира по боксу.
В углу ринга Фьюри окажется известный наставник Шугар Хилл Стюард, сообщил Тайсон на своей странице в Instagram.
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Обладатель чемпионского пояса по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) продолжает готовиться к главному боксерскому противостоянию 2023-го года. Он выйдет на ринг против Александра Усика (20-0, 13 КО) уже в конце апреля. На кону окажется не только титул самого британца, но и пояса WBA, WBO, IBO и IBF украинского спортсмена.
Что известно о Стюарде?
Одним из тренеров Тайсона Фьюри стал Шугар Хилл Стюард. После того, как британец расстался с бывшим наставником Беном Дэвисоном в 2019-м году, он пригласил в свою команду Стюарда. Именно Шугар Хилл готовил Фьюри к успешному для Тайсона реваншу против Деонтея Уайлдера в феврале 2020-го.
"Разрушения уже близко. Назовите мне более динамичный дуэт в боксе", — подписал Тайсон Фьюри совместную фотографию с тренером.
Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.
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