Марта Федіна розповіла про перемогу на етапі Кубку світу

Синхроністка Марта Федіна розповіла про блискучу перемогу на історичному етапі Кубку світу
Уродженка Донецька 21-річна Марта Федіна завоювала золото першого етапу Кубка світу з артистичного плавання в програмі "соло". Дівчина поділилася враженнями від історичної перемоги.
Коментар спортсменки наводить офіційна сторінка Федерації України з синхронного плавання у Facebook.
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"Чесно кажучи, я не очікувала такого результату і коли побачила, що я перша, здивувалася. Бо моя головна місія була, звичайно, гарно виступити, але перш за все зробити ту програму, яку ми створили з тренерами, подивитися, як вона буде сприйматися з новими правилами. Бо правила зараз стали дуже суворі, тепер все по-іншому", — розповіла Федіна.
За словами спортсменки, головне за новими правилами артистичного плавання — не пропустити жодного елемента програми. Адже всі старання будуть зведені нанівець.
"Раніше як було? Під час виконання трішки щось забувся, вигадав, це ніколи не було проблемою для соло. А тепер ні. Кожен рух у тебе записаний в твоїй картці, й судді дивляться і звіряють з нею. І якщо ти щось не зробив, тоді тобі одразу ставлять 0 і не за один конкретний елемент, а за всю зв’язку одразу. Тому було дуже важливо нічого не забути", — розповіла чемпіонка.
За свою програму Марта Федіна отримала від суддів 245,2917 бала, випередивши суперницю з Японії Юкіко Інуї на майже 2,5 бала.
Зазначимо, що Марта Федіна чотириразова чемпіонка Європи, призер чемпіонату світу. Виступає у дуеті та у групових вправах. Дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо у складі збірної України.
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