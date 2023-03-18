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Синхроністка Марта Федіна розповіла про блискучу перемогу на історичному етапі Кубку світу

18 березня 2023 06:14
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Марта Федіна розповіла про перемогу на етапі Кубку світу
Перший в історії етап Кубка світу з артистичного плавання проходить у канадському Маркемі
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Уродженка Донецька 21-річна Марта Федіна завоювала золото першого етапу Кубка світу з артистичного плавання в програмі "соло". Дівчина поділилася враженнями від історичної перемоги.

Коментар спортсменки наводить офіційна сторінка Федерації України з синхронного плавання у Facebook.

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"Чесно кажучи, я не очікувала такого результату і коли побачила, що я перша, здивувалася. Бо моя головна місія була, звичайно, гарно виступити, але перш за все зробити ту програму, яку ми створили з тренерами, подивитися, як вона буде сприйматися з новими правилами. Бо правила зараз стали дуже суворі, тепер все по-іншому", — розповіла Федіна.

За словами спортсменки, головне за новими правилами  артистичного плавання — не пропустити жодного елемента програми. Адже всі старання будуть зведені нанівець.

"Раніше як було? Під час виконання трішки щось забувся, вигадав, це ніколи не було проблемою для соло. А тепер ні. Кожен рух у тебе записаний в твоїй картці, й судді дивляться і звіряють з нею. І якщо ти щось не зробив, тоді тобі одразу ставлять 0 і не за один конкретний елемент, а за всю зв’язку одразу. Тому було дуже важливо нічого не забути", — розповіла чемпіонка.

За свою програму Марта Федіна отримала від суддів 245,2917 бала, випередивши суперницю з Японії Юкіко Інуї на майже 2,5 бала.

 Зазначимо, що Марта Федіна чотириразова чемпіонка Європи, призер чемпіонату світу. Виступає у дуеті та у групових вправах. Дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо у складі збірної України.

Британський важкоатлет Тайсон Ф'юрі визначився з кандидатурою тренера, який підготує його до бою проти Олександра Усика. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу з боксу.

 

 

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