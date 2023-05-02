Пловчиха Кирпичникова отказалась от российского гражданства и покинула страну

Анастасия Кирпичникова после заплыва. Фото: instagram.com/nasta.kirpichnikova/

Чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова отказалась от российского гражданства. Перспективная спортсменка будет выступать за сборную Франции.

Информацию о смене гражданства пловчиха подтвердила на своей странице в Instagram.

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Одна из самых многообещающих спортсменок мира сменила гражданство и покинула Россию. Анастасия Кирпичникова, которая родилась в городе Асбест Свердловской области, в последние годы живет в Париже. 22-летняя пловчиха решила стать членом французской сборной, чтобы принять участие в Олимпийских играх-2024.

Анастасия Кирпичникова на отдыхе. Фото: instagram.com/nasta.kirpichnikova/

Достижения спортсменки

Кирпичникова написала, что уже четыре с половиной года живет во Франции и чувствует связь с этой страной. Она гордится тем, что будет выступать за национальную команду "трехцветных" на следующем чемпионате мира по плаванию.

Девушка уже два с половиной года не выступает в составе сборной России. Решение о смене гражданства она начала обдумывать давно. Спортсменка сдержанно поблагодарила российских болельщиков за поддержку.

Анастасия Кирпичникова завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде и три золота на чемпионатах Европы. Она стала первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх в плавании как в бассейне, так и в открытой воде. Это произошло в Токио в 2020 году.

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