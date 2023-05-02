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Пловчиха Кирпичникова отказалась от российского гражданства и покинула страну

2 мая 2023 09:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пловчиха Кирпичникова отказалась от российского гражданства и покинула страну
Анастасия Кирпичникова после заплыва. Фото: instagram.com/nasta.kirpichnikova/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова отказалась от российского гражданства. Перспективная спортсменка будет выступать за сборную Франции. 

Информацию о смене гражданства пловчиха подтвердила на своей странице в Instagram

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Одна из самых многообещающих спортсменок мира сменила гражданство и покинула Россию. Анастасия Кирпичникова, которая родилась в городе Асбест Свердловской области, в последние годы живет в Париже. 22-летняя пловчиха решила стать членом французской сборной, чтобы принять участие в Олимпийских играх-2024.

Анастасия Кирпичникова
Анастасия Кирпичникова на отдыхе. Фото: instagram.com/nasta.kirpichnikova/

Достижения спортсменки  

Кирпичникова написала, что уже четыре с половиной года живет во Франции и чувствует связь с этой страной. Она гордится тем, что будет выступать за национальную команду "трехцветных" на следующем чемпионате мира по плаванию. 

Девушка уже два с половиной года не выступает в составе сборной России. Решение о смене гражданства она начала обдумывать давно. Спортсменка сдержанно поблагодарила российских болельщиков за поддержку. 

Анастасия Кирпичникова завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде и три золота на чемпионатах Европы. Она стала первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх в плавании как в бассейне, так и в открытой воде. Это произошло в Токио в 2020 году.

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