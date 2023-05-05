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Из-за фото с россиянкой Федерация подводного спорта потеряла статус национальной

5 мая 2023 02:17
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Из-за фото с россиянкой Федерация подводного спорта потеряла статус национальной
Украинская спортсменка оказалась на фотографии рядом с россиянкой. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Комиссия Министерства молодежи и спорта Украины лишила Федерацию подводного спорта статус национальной. Причиной такого решения стала фотография, сделанная 7 апреля в сербском Белграде на Генеральной Ассамблее Международной федерации подводного спорта (CMAS).

Об этом пишет издание Tribuna.

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В одном кадре оказались украинка Ирина Предко (жена вице-президента ФПС Станислава Предка) и россиянка Анна Аржанова (президент CMAS).

Глава спортивного комитета Федерации подводного спорта Украины Наталья Чекоданова считает, что сложившаяся ситуация — это атака на украинскую федерацию от конкурентов, которые хотят ее возглавить.

"На самом деле, никакого братания с россиянкой не было. Ирина Предко была там как частное лицо и уехала в Белград за свой счет. Один из спортсменов, узнав, что она находится в ЕС, попросил донести мнение украинцев. Ирина Предко выступила с жесткой речью, где требовала дисквалификации россиян и белорусов", — заявила Наталья Чекоданова.

Наталья Чекоданова с подопечными. Фото: Instagram

Чекоданова также заявила, что это скандальное фото — случайность.

"Украинка фотографировалась с генсеком федерации и одной знакомой и к ним неожиданно присоединилась Аржанова. В конце концов хочу отметить, что последняя уже 12 лет живет в Испании, публично осуждала вторжение России и даже призвала отстранить российских и белорусских спортсменов. А теперь Совет директоров CMАS допустил только потому, что Международный олимпийский комитет принял такое решение", — добавила Чекоданова.

Напомним, мастер спорта по боксу Михаил Селиванов более суток удерживал позицию на фронте в Луганской области. Боец Вооруженных сил Украины получил ранения, но не позволил ни на метр продвинуться противнику.

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