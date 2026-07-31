Де гратиме Зінченко: у захисника є кілька варіантів

Олександр Зінченко у "Ноттінгем Форест". Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Захисник збірної України Олександр Зінченко незабаром повернеться на поле. Він отримав травму коліна ще в лютому, після чого переніс операцію та розпочав процес відновлення. Наразі футболіст не має клубу.

Досі невідомо, де Зінченко продовжить кар'єру, повідомляють Новини.LIVE.

Кілька останніх сезонів Олександр Зінченко не може занести собі в актив. Спочатку він втратив місце в основному складі "Арсенала", потім не зміг закріпитися в "Ноттінгем Форест". Трансфер до "Аякса" виглядав багатообіцяючим рішенням, але на перспективи 29-річного захисника вплинула травма. Амстердамці не захотіли продовжувати з ним короткостроковий контракт.

Де гратиме Зінченко

Український футболіст ще занадто молодий, щоб завершувати кар’єру. У Олександра Зінченка є варіанти, щоб дати собі другий шанс. Захиснику можуть запропонувати контракт клуби одразу з кількох країн.

Варіанти для Зінченка

У Європі інтерес до Олександра виявляють клуби, які можна назвати "середняками". Це іспанський "Реал Сосьєдад", англійський "Лідс Юнайтед" та нідерландський ПСВ, де Зінченко колись грав на правах оренди.

Якщо досвідчений захисник не знайде варіанту в Європі, у нього буде можливість перейти в один із клубів Близького Сходу або американської MLS. Однак конкретних відомостей з цього приводу в пресі не було.

Також послугами Олександра Зінченка можуть бути зацікавлені деякі амбітні клуби з української Прем'єр-ліги. Цей варіант здається екзотичним, з огляду на високу зарплату захисника в його попередніх командах. Але відкидати таку можливість теж не можна.

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