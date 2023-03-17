Жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів — де і коли дивитися

Де і коли дивитися жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів
Жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів відбудеться у штаб-квартирі УЄФА вже сьогодні вдень.
За процесом жеребкування українські вболівальники зможуть спостерігати у прямому ефірі, повідомляють Новини.LIVE.
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У п'ятницю, 17 березня, у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів УЄФА. Початок заходу о 13:00 за київським часом. Одразу після цього о 14:00 відбудеться жеребкування аналогічних стадій плей-офф Ліги Європи. О 15:00 своїх суперників дізнаються команди, які борються за Лігу Конференцій.
Хто вийшов до 1/4 Ліги чемпіонів
Чинний володар Кубка чемпіонів — мадридський "Реал" — претендує на захист титулу. Окрім підопічних Карло Анчелотті, у турнірі залишилося ще сім команд.
- "Реал" (Мадрид, Іспанія)
- "Бенфіка" (Португалія)
- "Челсі" (Англія)
- "Манчестер Сіті" (Англія)
- "Мілан" (Італія)
- "Наполі" (Італія)
- "Інтер" (Італія)
- "Баварія" (Німеччина)
Починаючи зі стадії чвертьфіналів немає жодних обмежень при жеребкуванні. Будь-якому претенденту на титул може дістатися будь-хто в суперники. Команди з однієї країни можуть зустрітися у чвертьфіналі та півфіналі ЛЧ.
Це буде останнє жеребкування у сезоні 2022/2023. Буде визначено не лише пари в 1/4, а й потенційні півфінальні пари, а також "господар" фіналу Ліги чемпіонів.
Де і коли дивитися жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів
Українські вболівальники зможуть спостерігати за процедурою жеребкування Ліги чемпіонів у прямому ефірі. Вона буде доступна як на офіційному сайті УЄФА, так і ретрансляторах єврокубкових турнірах в Україні. Йдеться про медіасервіс Megogo і платформу Volia TV.
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