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Де і коли дивитися жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів

17 березня 2023 06:14
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Жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів — де і коли дивитися
"Реал", "Манчестер Сіті" та інші команди дізнаються суперників
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів відбудеться у штаб-квартирі УЄФА вже сьогодні вдень.

За процесом жеребкування українські вболівальники зможуть спостерігати у прямому ефірі, повідомляють Новини.LIVE.

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У п'ятницю, 17 березня, у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів УЄФА. Початок заходу о 13:00 за київським часом. Одразу після цього о 14:00 відбудеться жеребкування аналогічних стадій плей-офф Ліги Європи. О 15:00 своїх суперників дізнаються команди, які борються за Лігу Конференцій.

Жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів

Хто вийшов до 1/4 Ліги чемпіонів

Чинний володар Кубка чемпіонів — мадридський "Реал" — претендує на захист титулу. Окрім підопічних Карло Анчелотті, у турнірі залишилося ще сім команд.

  • "Реал" (Мадрид, Іспанія)
  • "Бенфіка" (Португалія)
  • "Челсі" (Англія)
  • "Манчестер Сіті" (Англія)
  • "Мілан" (Італія)
  • "Наполі" (Італія)
  • "Інтер" (Італія)
  • "Баварія" (Німеччина)

Починаючи зі стадії чвертьфіналів немає жодних обмежень при жеребкуванні. Будь-якому претенденту на титул може дістатися будь-хто в суперники. Команди з однієї країни можуть зустрітися у чвертьфіналі та півфіналі ЛЧ.

Це буде останнє жеребкування у сезоні 2022/2023. Буде визначено не лише пари в 1/4, а й потенційні півфінальні пари, а також "господар" фіналу Ліги чемпіонів.

Де і коли дивитися жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів

Українські вболівальники зможуть спостерігати за процедурою жеребкування Ліги чемпіонів у прямому ефірі. Вона буде доступна як на офіційному сайті УЄФА, так і ретрансляторах єврокубкових турнірах в Україні. Йдеться про медіасервіс Megogo і платформу Volia TV.

Нагадаємо, під час оборони східних рубежів України загинув ще один відомий спортсмен. Автор кількох національних рекордів Василь Шевчук пожертвував собою у боротьбі проти російських окупантів.

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