Жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів — де і коли дивитися

"Реал", "Манчестер Сіті" та інші команди дізнаються суперників

Жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів відбудеться у штаб-квартирі УЄФА вже сьогодні вдень.

За процесом жеребкування українські вболівальники зможуть спостерігати у прямому ефірі, повідомляють Новини.LIVE.

У п'ятницю, 17 березня, у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів УЄФА. Початок заходу о 13:00 за київським часом. Одразу після цього о 14:00 відбудеться жеребкування аналогічних стадій плей-офф Ліги Європи. О 15:00 своїх суперників дізнаються команди, які борються за Лігу Конференцій.

Хто вийшов до 1/4 Ліги чемпіонів

Чинний володар Кубка чемпіонів — мадридський "Реал" — претендує на захист титулу. Окрім підопічних Карло Анчелотті, у турнірі залишилося ще сім команд.

"Реал" (Мадрид, Іспанія)

"Бенфіка" (Португалія)

"Челсі" (Англія)

"Манчестер Сіті" (Англія)

"Мілан" (Італія)

"Наполі" (Італія)

"Інтер" (Італія)

"Баварія" (Німеччина)

Починаючи зі стадії чвертьфіналів немає жодних обмежень при жеребкуванні. Будь-якому претенденту на титул може дістатися будь-хто в суперники. Команди з однієї країни можуть зустрітися у чвертьфіналі та півфіналі ЛЧ.

Це буде останнє жеребкування у сезоні 2022/2023. Буде визначено не лише пари в 1/4, а й потенційні півфінальні пари, а також "господар" фіналу Ліги чемпіонів.

Де і коли дивитися жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів

Українські вболівальники зможуть спостерігати за процедурою жеребкування Ліги чемпіонів у прямому ефірі. Вона буде доступна як на офіційному сайті УЄФА, так і ретрансляторах єврокубкових турнірах в Україні. Йдеться про медіасервіс Megogo і платформу Volia TV.

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