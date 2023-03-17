Жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов — где и когда смотреть

Где и когда смотреть жеребьевку 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов
Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов состоится в штаб-квартире УЕФА уже сегодня днем.
За процессом жеребьевки украинские болельщики смогут наблюдать в прямом эфире, сообщают Новини.LIVE.
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В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов УЕФА. Начало мероприятия в 13:00 по киевскому времени. Сразу после этого, в 14:00, состоится жеребьевка аналогичных стадий плей-офф Лиги Европы. В 15:00 своих соперников узнают команды, которые ведут борьбу за Лигу Конференций.
Кто вышел в 1/4 Лиги чемпионов
Действующий обладатель Кубка чемпионов — мадридский "Реал" — претендует на защиту титула. Помимо подопечных Карло Анчелотти, в турнире осталось еще семь команд.
- "Реал" (Мадрид, Испания)
- "Бенфика" (Португалия)
- "Челси" (Англия)
- "Манчестер Сити" (Англия)
- "Милан" (Италия)
- "Наполи" (Италия)
- "Интер" (Италия)
- "Бавария" (Германия)
Начиная со стадии четвертьфиналов не существует никаких ограничений при жеребьевке. Любому претенденту на титул может достаться кто угодно в соперники. Команды из одной страны могут встретиться в четвертьфинале и полуфинале ЛЧ.
Это будет последняя жеребьевка в сезоне 2022/2023. Будут определены не только пары в 1/4, но и потенциальные полуфинальные пары, а также "хозяин" финала Лиги чемпионов.
Где и когда смотреть жеребьевку 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов
Украинские болельщики смогут наблюдать за процедурой жеребьевки Лиги чемпионов в прямом эфире. Она будет доступна как на официальном сайте УЕФА, так и на ретрансляторах еврокубковых турнирах в Украине. Речь идет о медиасервисе Megogo и платформе Volia TV.
Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов.
А промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.