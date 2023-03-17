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Где и когда смотреть жеребьевку 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов

17 марта 2023 06:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов — где и когда смотреть
"Реал", "Манчестер Сити" и другие команды узнают соперников
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов состоится в штаб-квартире УЕФА уже сегодня днем. 

За процессом жеребьевки украинские болельщики смогут наблюдать в прямом эфире, сообщают Новини.LIVE

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В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов УЕФА. Начало мероприятия в 13:00 по киевскому времени. Сразу после этого, в 14:00, состоится жеребьевка аналогичных стадий плей-офф Лиги Европы. В 15:00 своих соперников узнают команды, которые ведут борьбу за Лигу Конференций. 

Жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов

Кто вышел в 1/4 Лиги чемпионов 

Действующий обладатель Кубка чемпионов — мадридский "Реал" — претендует на защиту титула. Помимо подопечных Карло Анчелотти, в турнире осталось еще семь команд. 

  • "Реал" (Мадрид, Испания) 
  • "Бенфика" (Португалия) 
  • "Челси" (Англия) 
  • "Манчестер Сити" (Англия) 
  • "Милан" (Италия) 
  • "Наполи" (Италия) 
  • "Интер" (Италия) 
  • "Бавария" (Германия) 

Начиная со стадии четвертьфиналов не существует никаких ограничений при жеребьевке. Любому претенденту на титул может достаться кто угодно в соперники. Команды из одной страны могут встретиться в четвертьфинале и полуфинале ЛЧ. 

Это будет последняя жеребьевка в сезоне 2022/2023. Будут определены не только пары в 1/4, но и потенциальные полуфинальные пары, а также "хозяин" финала Лиги чемпионов.

Где и когда смотреть жеребьевку 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов

Украинские болельщики смогут наблюдать за процедурой жеребьевки Лиги чемпионов в прямом эфире. Она будет доступна как на официальном сайте УЕФА, так и на ретрансляторах еврокубковых турнирах в Украине. Речь идет о медиасервисе Megogo и платформе Volia TV. 

Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов. 

А промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри  за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

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