Жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов — где и когда смотреть

"Реал", "Манчестер Сити" и другие команды узнают соперников

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов состоится в штаб-квартире УЕФА уже сегодня днем.

За процессом жеребьевки украинские болельщики смогут наблюдать в прямом эфире, сообщают Новини.LIVE.

В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов УЕФА. Начало мероприятия в 13:00 по киевскому времени. Сразу после этого, в 14:00, состоится жеребьевка аналогичных стадий плей-офф Лиги Европы. В 15:00 своих соперников узнают команды, которые ведут борьбу за Лигу Конференций.

Кто вышел в 1/4 Лиги чемпионов

Действующий обладатель Кубка чемпионов — мадридский "Реал" — претендует на защиту титула. Помимо подопечных Карло Анчелотти, в турнире осталось еще семь команд.

"Реал" (Мадрид, Испания)

"Бенфика" (Португалия)

"Челси" (Англия)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Милан" (Италия)

"Наполи" (Италия)

"Интер" (Италия)

"Бавария" (Германия)

Начиная со стадии четвертьфиналов не существует никаких ограничений при жеребьевке. Любому претенденту на титул может достаться кто угодно в соперники. Команды из одной страны могут встретиться в четвертьфинале и полуфинале ЛЧ.

Это будет последняя жеребьевка в сезоне 2022/2023. Будут определены не только пары в 1/4, но и потенциальные полуфинальные пары, а также "хозяин" финала Лиги чемпионов.

Где и когда смотреть жеребьевку 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов

Украинские болельщики смогут наблюдать за процедурой жеребьевки Лиги чемпионов в прямом эфире. Она будет доступна как на официальном сайте УЕФА, так и на ретрансляторах еврокубковых турнирах в Украине. Речь идет о медиасервисе Megogo и платформе Volia TV.

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