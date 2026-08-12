Де та коли дивитися виступ Магучіх на Євро-2026 з легкої атлетики

Ірина Геращенко, Ангеліна Топіч та Ярослава Магучіх. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх може втретє поспіль здобути перемогу на чемпіонаті Європи. Українка готується виступити на континентальному турнірі в Бірмінгемі. На кону опиниться не тільки титул, а й золота корона.

Призерка Олімпіади-2024 Ірина Геращенко також візьме участь у чемпіонаті Європи, повідомляють Новини.LIVE.

Зірки легкої атлетики з усієї Європи цього тижня змагаються на чемпіонаті Європи-2026, який проходить в англійському Бірмінгемі. Українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко боротимуться за титул чемпіонки у стрибках у висоту. Однак конкуренція у них серйозна: у турнірі візьмуть участь зірки цього виду спорту з Сербії, Польщі, Великої Британії та інших країн.

Де та коли дивитися виступ Магучіх

Чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться з 10 по 16 серпня. Кваліфікація зі стрибків у висоту відбудеться у четвер, 13 серпня, о 12:55 за київським часом. Фінал турніру відбудеться в суботу, 15 серпня. Він розпочнеться о 22:07 за київським часом. Офіційним транслятором турніру в Україні є "Суспільне Спорт", яке покаже змагання в прямому ефірі.

Найкращим результатом сезону Ярослави Магучіх є 2,00 метра. Ірина Геращенко в травні зуміла стрибнути на 1,97 метра. Однак українки на чемпіонаті Європи зіткнуться з серйозними суперницями. Серед них будуть Ангеліна Топіч із Сербії, британка Морган Лейк, представниця Польщі Марія Жодзик, Крістіна Гонзель із Німеччини та інші спортсменки.

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