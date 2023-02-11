Ілля Забарний не зіграє за Борнмут через травму

Український футболіст відновлюється від наслідків травми

Головний тренер "Борнмуту" Гаррі О'Ніл розповів, чому новачок команди Ілля Забарний не вийде на поле у матчі проти "Ньюкасла".

Українець досі не дебютував у складі своєї нової команди, нагадує офіційний сайт "Борнмуту".

20-річний Ілля Забарний став найдорожчим продажем київського "Динамо". Англійський "Борнмут" заплатив за молодого футболіста збірної України понад 20 млн фунтів, але захисник досі не зіграв за нову команду жодного матчу.

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Дебют Забарного у "Борнмуті" знову відкладається

"Черешні" змушені обходитися без Забарного через те, що Ілля не поновився від наслідків нещодавньої травми. Його турбували біль у нозі. Головний тренер "Борнмуту" Гаррі О'Ніл пояснив, чому не хоче ризикувати здоров'ям гравця.

"Ми розраховували на те, що Забарний зможе зіграти у ці вихідні, але його відновлення триватиме трохи довше. Не можу поки назвати точні терміни повернення гравця на поле. Він міцний і мотивований хлопець, хоче зіграти якнайшвидше", — пояснив Гаррі О. 'Ніл.

За словами наставника, Ілля Забарний незабаром позбавиться проблем з кісточкою. Він точно не вийде на поле у ці вихідні, оскільки є ризик посилити пошкодження.

У рамках 23-го туру АПЛ "Борнмут" прийме вдома "Ньюкасл".

Нагадаємо, британський важкоатлет Ентоні Джошуа не забув про дві хворобливі поразки в боях з Олександром Усиком. Колишній чемпіон світу мріє про новий реванш з українцем.

Тим часом Михайло Мудрик проведе третій матч за "Челсі". Його команда зіграє з "Вест Гемом" у рамках 23-го туру АПЛ.