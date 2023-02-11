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Дебют Іллі Забарного у "Борнмуті" відкладається: що трапилося з українцем

11 лютого 2023 11:24
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Ілля Забарний не зіграє за Борнмут через травму
Український футболіст відновлюється від наслідків травми
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Борнмуту" Гаррі О'Ніл розповів, чому новачок команди Ілля Забарний не вийде на поле у матчі проти "Ньюкасла".

Українець досі не дебютував у складі своєї нової команди, нагадує офіційний сайт "Борнмуту".

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20-річний Ілля Забарний став найдорожчим продажем київського "Динамо". Англійський "Борнмут" заплатив за молодого футболіста збірної України понад 20 млн фунтів, але захисник досі не зіграв за нову команду жодного матчу.

Дебют Забарного у "Борнмуті" знову відкладається

"Черешні" змушені обходитися без Забарного через те, що Ілля не поновився від наслідків нещодавньої травми. Його турбували біль у нозі. Головний тренер "Борнмуту" Гаррі О'Ніл пояснив, чому не хоче ризикувати здоров'ям гравця.

"Ми розраховували на те, що Забарний зможе зіграти у ці вихідні, але його відновлення триватиме трохи довше. Не можу поки назвати точні терміни повернення гравця на поле. Він міцний і мотивований хлопець, хоче зіграти якнайшвидше", — пояснив Гаррі О. 'Ніл.

За словами наставника, Ілля Забарний незабаром позбавиться проблем з кісточкою. Він точно не вийде на поле у ці вихідні, оскільки є ризик посилити пошкодження.

У рамках 23-го туру АПЛ "Борнмут" прийме вдома "Ньюкасл".

Нагадаємо, британський важкоатлет Ентоні Джошуа не забув про дві хворобливі поразки в боях з Олександром Усиком. Колишній чемпіон світу мріє про новий реванш з українцем.

Тим часом Михайло Мудрик проведе третій матч за "Челсі". Його команда зіграє з "Вест Гемом" у рамках 23-го туру АПЛ.

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