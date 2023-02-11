Илья Забарный не сыграет за Борнмут из-за травмы

Украинский футболист восстанавливается от последствий травмы

Главный тренер "Борнмута" Гарри О’Нил рассказал, почему новичок команды Илья Забарный не выйдет на поле в матче против "Ньюкасла".

Украинец до сих пор не дебютировал в составе своей новой команды, напоминает официальный сайт "Борнмута".

20-летний Илья Забарный стал самой дорогой продажей киевского "Динамо". Английский "Борнмут" заплатил за молодого футболиста сборной Украины больше 20 млн фунтов, но защитник до сих пор не сыграл за новую команду ни одного матча.

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Дебют Забарного в "Борнмуте" снова откладывается

"Черешни" вынуждены обходиться без Забарного из-за того, что Илья не восстановился от последствий недавней травмы. Его беспокоили боли в ноге. Главный тренер "Борнмута" Гарри О’Нил объяснил, почему не хочет рисковать здоровьем игрока.

"Мы рассчитывали на то, что Забарный сможет сыграть в эти выходные, но его восстановление будет продолжаться немного дольше. Не могу пока назвать точные сроки возвращения игрока на поле. Он крепкий и мотивированный парень, хочет сыграть как можно быстрее", — объяснил Гарри О'Нил.

По словам наставника, Илья Забарный в скором времени избавится от проблем с лодыжкой. Он точно не выйдет на поле в эти выходные, так как есть риск усугубить повреждение.

В рамках 23-го тура АПЛ "Борнмут" примет дома "Ньюкасл".

Напомним, британский тяжеловес Энтони Джошуа не забыл о двух болезненных поражениях в боях с Александром Усиком. Бывший чемпион мира мечтает о новом реванше с украинцем.

Тем временем Михаил Мудрик проведет третий матч за "Челси". Его команда сыграет с "Вест Хэмом" в рамках 23-го тура АПЛ.