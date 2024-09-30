Дембеле не зіграє проти Арсенала через конфлікт із тренером

Усман Дембеле відзначає гол. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Головний тренер французького "ПСЖ" Луїс Енріке посварився з одним із лідерів команди. Усмана Дембеля виключено із заявки парижан.

Французький вінгер не зіграє у наступному матчі "ПСЖ" у Лізі чемпіонів, повідомляє Le Parisien.

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Причина сварки Дембеле з тренером

Головний тренер "ПСЖ" незадоволений тим, що Усман Дембеле регулярно спізнюється на тренування і не дотримується вказівок під час матчів. Луїс Енріке вважає, що гравцю треба більше працювати на футбольному полі. Під час недавнього тренування між тренером та гравцем виникла суперечка, після якої стало відомо, що француз не зіграє проти "Арсенала".

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Нещодавно Луїс Енріке заявив, що не став би тренувати "ПСЖ", коли в команді одночасно грали Неймар, Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе. Наставник вважає, що зірки не сприймають вказівки тренерів.

У сезоні 2024/2025 Усман Дембеле зіграв за "ПСЖ" 9 матчів, у яких забив 5 голів і зробив 3 результативні передачі.

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