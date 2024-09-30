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Дембеле не гратиме за ПСЖ через сварку з головним тренером

30 вересня 2024 14:04
Сергій Романчук - Редактор
Дембеле не зіграє проти Арсенала через конфлікт із тренером
Усман Дембеле відзначає гол. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
Сергій Романчук - Редактор

Головний тренер французького "ПСЖ" Луїс Енріке посварився з одним із лідерів команди. Усмана Дембеля виключено із заявки парижан.

Французький вінгер не зіграє у наступному матчі "ПСЖ" у Лізі чемпіонів, повідомляє Le Parisien.

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Луїс Енріке вніс зміни до заявки "ПСЖ" на матч другого туру Ліги чемпіонів. Суперником чинних чемпіонів Франції стане англійський "Арсенал".

Причина сварки Дембеле з тренером

Головний тренер "ПСЖ" незадоволений тим, що Усман Дембеле регулярно спізнюється на тренування і не дотримується вказівок під час матчів. Луїс Енріке вважає, що гравцю треба більше працювати на футбольному полі. Під час недавнього тренування між тренером та гравцем виникла суперечка, після якої стало відомо, що француз не зіграє проти "Арсенала".

Луїс Енріке
Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Нещодавно Луїс Енріке заявив, що не став би тренувати "ПСЖ", коли в команді одночасно грали Неймар, Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе. Наставник вважає, що зірки не сприймають вказівки тренерів.

У сезоні 2024/2025 Усман Дембеле зіграв за "ПСЖ" 9 матчів, у яких забив 5 голів і зробив 3 результативні передачі.

Нагадаємо, форвард італійської "Роми" Артем Довбик може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-ліги.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський назвав футболіста команди, який його приємно здивував.

скандал спорт футбол Ліга чемпіонів ПСЖ Усман Дембеле

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