Дембеле не сыграет против Арсенала из-за конфликта с тренером

Усман Дембеле празднует гол. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике поссорился с одним из лидеров команды. Усман Дембеле исключен из заявки парижан.

Французский вингер не сыграет в следующем матче "ПСЖ" в Лиге чемпионов, сообщает Le Parisien.

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Причина ссоры Дембеле с тренером

Главный тренер "ПСЖ" недоволен тем, что Усман Дембеле регулярно опаздывает на тренировки и не соблюдает указания во время матчей. Луис Энрике считает, что игроку надо больше работать на футбольном поле. Во время недавней тренировки между тренером и игроком возник спор, после которого стало известно, что француз не сыграет против "Арсенала".

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Недавно Луис Энрике заявил, что не стал бы тренировать "ПСЖ", когда в команде одновременно играли Неймар, Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Наставник считает, что звезды не воспринимают указания тренеров.

В сезоне 2024/2025 Усман Дембеле сыграл за "ПСЖ" 9 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

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