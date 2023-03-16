Девін Хейні змусив Ломаченко ображено замовкнути перед боєм

Девін Хейні змусив Ломаченка ображено замовкнути перед боєм за титул
Американський боксер Девін Хейні звернувся до свого суперника Василя Ломаченка напередодні бою за титул чемпіона світу у легкій вазі.
Чинний володар титулу звинуватив українця в неповазі, повідомляє Boxing Scene.
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24-річний Девін Хейні (29-0, 15 КО) серйозно готується біля бою проти 35-річного Василя Ломаченка (17-2, 11 КО). Американець упевнений, що перемога над досвідченим суперником допоможе йому утвердитися у статусі одного з найкращих боксерів світу.
Повага та спадщина
Хейні не сумнівається у тому, що зможе перемогти Ломаченка на рингу. Він вважає, що завдяки цьому заслужить ще більшу повагу боксерської спільноти та отримає шанс поборотися за нові титули.
"Ще недавно я стежив за боями Василя Ломаченка та аплодував його вдалим діям на рингу, а він навіть не знав про моє існування. Але тепер уже я даю йому шанс продовжити кар'єру. Знаю, він хоче залишити спадщину. Але я зможу перемогти Василя.
Я гідний більшої поваги та визнання і продемонструю це на рингу. Важливо довести, що я кращий за Ломаченка. І це залежить від ваги. Усі сказані слова я зможу спростувати своїми діями під час цього бою", — заявив Девін Хейні.
Нагадаємо, під час оборони східних рубежів України загинув ще один відомий спортсмен. Автор кількох національних рекордів Василь Шевчук пожертвував собою у боротьбі проти російських окупантів.
А промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.