Девін Хейні змусив Ломаченко ображено замовкнути перед боєм

Американський спортсмен розповів, чого чекає від бою з Василем Ломаченком

Американський боксер Девін Хейні звернувся до свого суперника Василя Ломаченка напередодні бою за титул чемпіона світу у легкій вазі.

Чинний володар титулу звинуватив українця в неповазі, повідомляє Boxing Scene.

24-річний Девін Хейні (29-0, 15 КО) серйозно готується біля бою проти 35-річного Василя Ломаченка (17-2, 11 КО). Американець упевнений, що перемога над досвідченим суперником допоможе йому утвердитися у статусі одного з найкращих боксерів світу.

Повага та спадщина

Хейні не сумнівається у тому, що зможе перемогти Ломаченка на рингу. Він вважає, що завдяки цьому заслужить ще більшу повагу боксерської спільноти та отримає шанс поборотися за нові титули.

"Ще недавно я стежив за боями Василя Ломаченка та аплодував його вдалим діям на рингу, а він навіть не знав про моє існування. Але тепер уже я даю йому шанс продовжити кар'єру. Знаю, він хоче залишити спадщину. Але я зможу перемогти Василя.

Я гідний більшої поваги та визнання і продемонструю це на рингу. Важливо довести, що я кращий за Ломаченка. І це залежить від ваги. Усі сказані слова я зможу спростувати своїми діями під час цього бою", — заявив Девін Хейні.

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