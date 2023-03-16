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Девин Хейни заставил Ломаченко обиженно замолчать перед боем за титул

16 марта 2023 11:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Девин Хейни заставил Ломаченко обиженно замолчать перед боем
Американский спортсмен рассказал, чего ожидает от боя с Василием Ломаченко
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Американский боксер Девин Хейни обратился к своему сопернику Василию Ломаченко накануне боя за титул чемпиона мира в легком весе.

Действующий обладатель титула обвинил украинца в неуважении, сообщает Boxing Scene

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24-летний Девин Хейни (29-0, 15 КО) серьезно готовится у бою против 35-летнего Василия Ломаченко (17-2, 11 КО). Американец уверен, что победа над опытным соперником поможет ему утвердиться в статусе одного из лучших боксеров мира.

Василий Ломаченко

Уважение и наследие

Хейни не сомневается в том, что сможет победить Ломаченко на ринге. Он считает, что благодаря этому заслужит еще большее уважение боксерского сообщества и получит шанс побороться за новые титулы. 

"Еще недавно я следил за боями Василия Ломаченко и аплодировал его удачным действиям на ринге, а он даже не знал о моем существовании. Но теперь уже я даю ему шанс продолжить карьеру. Знаю, он хочет оставить наследие. Но я смогу победить Василия. 

Я достоин большего уважения и признания и продемонстрирую это на ринге. Важно доказать, что я лучше, чем Ломаченко. И это не зависит от веса. Все сказанные слова я смогу опровергнуть своими действиями во время этого боя", — заявил Девин Хейни. 

Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов. 

А промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри  за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

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