Гіо Цітаїшвілі забив перший гол за Гранаду у матчі чемпіонату Іспанії

Динамівець Цитаішвілі забив перший гол у Ла Лізі
У чемпіонаті Іспанії відбулися поєдинки сьомого туру. В одному з матчів "Бургос" протистояв "Гранаді".
У складі гостей на поле вийшов гравець збірної Грузії, що належить київському "Динамо", Гіо Цитаішвілі, повідомив портал Новини.LIVE.
Цитаішвілі вперше забив за "Гранаду"
Матч "Бургоса" проти "Гранади" завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2.
Рахунок відкрили гості на 51-й хвилині. Зробив це 23-річний вихованець київського "Динамо". Під час контратаки Цитаішвілі вивели у штрафний майданчик суперника по лівому флангу, і він пробив у дотик.
Після переходу до чемпіонату Іспанії Цитаішвілі в шести матчах забив один м'яч і відзначився асистом.
У "Гранаду" Цитаішвілі перейшов строком на один сезон безкоштовної оренди, згідно з правилом ФІФА, яке дозволило легіонерам в українських клубах покидати команди в безкоштовну оренду.
Чинний контракт 23-річного переможця чемпіонату світу U-19 у складі збірної України з київським "Динамо" діє до 30 червня 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 800 тисяч євро.
Нагадаємо, раніше найкращий друг Цитаішвілі у "Динамо" Денис Попов розповів, чому не зіграв за збірну України.
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