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Динамівець Цитаішвілі забив перший гол у Ла Лізі

30 вересня 2024 16:31
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Гіо Цітаїшвілі забив перший гол за Гранаду у матчі чемпіонату Іспанії
Георгій Цитаішвілі святкує гол. Фото: "Гранада"
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

У чемпіонаті Іспанії відбулися поєдинки сьомого туру. В одному з матчів "Бургос" протистояв "Гранаді".

У складі гостей на поле вийшов гравець збірної Грузії, що належить київському "Динамо", Гіо Цитаішвілі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Бургоса" проти "Гранади" завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2.

Рахунок відкрили гості на 51-й хвилині. Зробив це 23-річний вихованець київського "Динамо". Під час контратаки Цитаішвілі вивели у штрафний майданчик суперника по лівому флангу, і він пробив у дотик.

Після переходу до чемпіонату Іспанії Цитаішвілі в шести матчах забив один м'яч і відзначився асистом.

У "Гранаду" Цитаішвілі перейшов строком на один сезон безкоштовної оренди, згідно з правилом ФІФА, яке дозволило легіонерам в українських клубах покидати команди в безкоштовну оренду.

Чинний контракт 23-річного переможця чемпіонату світу U-19 у складі збірної України з київським "Динамо" діє до 30 червня 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 800 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше найкращий друг Цитаішвілі у "Динамо" Денис Попов розповів, чому не зіграв за збірну України.

Колишня дівчина ексфутболіста київського "Динамо" знову роздяглася перед камерою.

футбол Динамо Іспанська Ла Ліга Збірна Грузії з футболу Георгій Цітаішвілі

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