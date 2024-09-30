Гио Цитаишвили забил первый гол за Гранаду в матче чемпионата Испании

Георгий Цитаишвили празднует гол. Фото: "Гранада"

В чемпионате Испании прошли матчи седьмого тура. В одном из матчей "Бургос" противостоял "Гранаде".

В составе гостей на поле вышел принадлежащий киевскому "Динамо" игрок сборной Грузии Гио Цитаишвили, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Бургоса" против "Гранады" завершился боевой ничьей со счетом 2:2.

Открыли счет гости на 51-й минуте. 23-летний воспитанник киевского "Динамо". В ходе контратаки Цитаишвили вывели в штрафную соперника по левому краю, и он пробил в касание.

После перехода в чемпионат Испании Цитаишвили в шести матчах забил один мяч и отметился ассистом.

В "Гранаду" Цитаишвили перешел сроком на один сезон бесплатной аренды, согласно с правилом ФИФА, которое позволило легионерам в украинских клубах покидать команды в бесплатную аренду.

Действующий контракт 23-летнего победителя чемпионата мира U-19 в составе сборной Украины с киевским "Динамо" действует до 30 июня 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Напомним, ранее лучший друг Цитаишвили в "Динамо" Денис Попов рассказал, почему не сыграл за сборную Украины.

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