Шовковський отримає підсилення для Динамо з Франції

Аліу Тіаре на полі. Фото: instagram.com/aliourojo/

Київське "Динамо" близьке до фіналізації угоди щодо трансферу 21-річного сенегальського центрбека Аліу Тіаре з французького клубу "Гавр".

Футболіст уже пройшов поглиблений медогляд у Франції, і залишилося узгодити особисті умови контракту, повідомляє "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте також:

Аліу Тіаре — це високий (197 см), але при цьому досить технічний захисник-шульга. Минулого сезону він виступав на правах оренди за "Нансі" у другій лізі Франції, де вирізнявся хорошою координацією та першим пасом. Саме такі якості шукає "Динамо" для зміцнення оборони.

Аліу Тіаре святкує перемогу. Фото: instagram.com/aliourojo/

Що відомо про Тіаре

Аліу народився в Сенегалі в грудні 2003 року і з юних років виховувався в академії "Гавра". Його зріст та універсальність стали ключовими факторами, завдяки яким гравець потрапив у сферу інтересів киян.

Керівництво "Динамо" розглядає його як довгостроковий проєкт. З урахуванням відходу деяких гравців і травм у лінії захисту, трансфер Тіаре може закрити одразу декілька проблемних позицій. Підписання сенегальця має посилити конкуренцію в обороні та дати тренерському штабу гнучкість при виборі тактики.

Нагадаємо, раніше стало відомо про позицію президента "Динамо" з приводу звільнення частини відомих співробітників клубу.

Частина футболістів "Динамо" вже приєдналися до збірної України, яка готується до матчу проти Франції в рамках відбору на ЧС-2026.