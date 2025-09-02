Шовковський отримає підсилення для Динамо з Франції

Динамо посилить склад футболістом із чемпіонату Франції
Київське "Динамо" близьке до фіналізації угоди щодо трансферу 21-річного сенегальського центрбека Аліу Тіаре з французького клубу "Гавр".
Футболіст уже пройшов поглиблений медогляд у Франції, і залишилося узгодити особисті умови контракту, повідомляє "ТаТоТаке".
Аліу Тіаре — це високий (197 см), але при цьому досить технічний захисник-шульга. Минулого сезону він виступав на правах оренди за "Нансі" у другій лізі Франції, де вирізнявся хорошою координацією та першим пасом. Саме такі якості шукає "Динамо" для зміцнення оборони.
Що відомо про Тіаре
Аліу народився в Сенегалі в грудні 2003 року і з юних років виховувався в академії "Гавра". Його зріст та універсальність стали ключовими факторами, завдяки яким гравець потрапив у сферу інтересів киян.
Керівництво "Динамо" розглядає його як довгостроковий проєкт. З урахуванням відходу деяких гравців і травм у лінії захисту, трансфер Тіаре може закрити одразу декілька проблемних позицій. Підписання сенегальця має посилити конкуренцію в обороні та дати тренерському штабу гнучкість при виборі тактики.
Нагадаємо, раніше стало відомо про позицію президента "Динамо" з приводу звільнення частини відомих співробітників клубу.
Частина футболістів "Динамо" вже приєдналися до збірної України, яка готується до матчу проти Франції в рамках відбору на ЧС-2026.
