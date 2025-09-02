Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо посилить склад футболістом із чемпіонату Франції

Динамо посилить склад футболістом із чемпіонату Франції

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 12:01
Шовковський отримає підсилення для Динамо з Франції
Аліу Тіаре на полі. Фото: instagram.com/aliourojo/

Київське "Динамо" близьке до фіналізації угоди щодо трансферу 21-річного сенегальського центрбека Аліу Тіаре з французького клубу "Гавр".

Футболіст уже пройшов поглиблений медогляд у Франції, і залишилося узгодити особисті умови контракту, повідомляє "ТаТоТаке".

Реклама
Читайте також:

Аліу Тіаре — це високий (197 см), але при цьому досить технічний захисник-шульга. Минулого сезону він виступав на правах оренди за "Нансі" у другій лізі Франції, де вирізнявся хорошою координацією та першим пасом. Саме такі якості шукає "Динамо" для зміцнення оборони.

Алиу Тиаре
Аліу Тіаре святкує перемогу. Фото: instagram.com/aliourojo/

Що відомо про Тіаре

Аліу народився в Сенегалі в грудні 2003 року і з юних років виховувався в академії "Гавра". Його зріст та універсальність стали ключовими факторами, завдяки яким гравець потрапив у сферу інтересів киян.

Керівництво "Динамо" розглядає його як довгостроковий проєкт. З урахуванням відходу деяких гравців і травм у лінії захисту, трансфер Тіаре може закрити одразу декілька проблемних позицій. Підписання сенегальця має посилити конкуренцію в обороні та дати тренерському штабу гнучкість при виборі тактики.

Нагадаємо, раніше стало відомо про позицію президента "Динамо" з приводу звільнення частини відомих співробітників клубу.

Частина футболістів "Динамо" вже приєдналися до збірної України, яка готується до матчу проти Франції в рамках відбору на ЧС-2026.

спорт футбол Динамо Французька Ліга 1 Футбол трансфери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації