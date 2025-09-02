Шовковский получит усиление для Динамо из Франции

Алиу Тиаре на поле. Фото: instagram.com/aliourojo/

Киевское "Динамо" близко к финализации сделки по трансферу 21-летнего сенегальского центрбека Алиу Тиаре из французского клуба "Гавр".

Футболист уже прошел углубленный медосмотр во Франции, и осталось согласовать личные условия контракта, сообщает "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте также:

Алиу Тиаре — это высокий (197 см), но при этом достаточно техничный защитник-левша. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за "Нанси" во второй лиге Франции, где выделялся хорошей координацией и первым пасом. Именно такие качества ищет "Динамо" для укрепления обороны.

Алиу Тиаре празднует победу. Фото: instagram.com/aliourojo/

Что известно о Тиаре

Алиу родился в Сенегале в декабре 2003 года и с юных лет воспитывался в академии "Гавра". Его рост и универсальность стали ключевыми факторами, благодаря которым игрок попал в сферу интересов киевлян.

Руководство "Динамо" рассматривает его как долгосрочный проект. С учетом ухода некоторых игроков и травм в линии защиты, трансфер Тиаре может закрыть сразу несколько проблемных позиций. Подписание сенегальца должно усилить конкуренцию в обороне и дать тренерскому штабу гибкость при выборе тактики.

Напомним, ранее стало известно о позиции президента "Динамо" по поводу увольнения части известных сотрудников клуба.

Часть футболистов "Динамо" уже присоединились к сборной Украины, которая готовится к матчу против Франции в рамках отбора на ЧМ-2026.