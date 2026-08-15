Динамо заробили в єврокубках найменші призові

Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Андрій Гончар Редактор

Київське "Динамо" опинилося серед клубів із найменшими призовими за виступ у єврокубках сезону-2026/2027. Після проходження лише одного кваліфікаційного раунду український клуб заробив 1,075 млн євро, що є одним із найнижчих показників серед команд, які завершили виступи на цій стадії.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на аналітичний портал Football Meets Data.

Дані за виплатами від УЄФА. Фото: Football Meets Data

"Динамо" заробило одні з найменших призових

За підрахунками аналітиків, "Динамо" отримало 1,075 млн євро після завершення виступів у кваліфікації єврокубків. Таку ж суму заробили ще дев'ять клубів, серед яких "Шериф", "Жальгіріс", "Шкендія", "Богеміанс" та мінське "Динамо".

Більші виплати отримали навіть деякі команди, які також не пробилися до основного етапу турнірів. Наприклад, "Тре Фйорі" заробив 1,160 млн євро, а угорський "ЕТО Дьйор" — 1,335 млн євро.

Водночас інші українські клуби отримали значно менші суми через ранній виліт. "Полісся" та ЛНЗ, які завершили боротьбу у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій, поповнили клубні бюджети на 525 тисяч євро кожен.

Загалом, за даними Football Meets Data, 105 клубів із 39 країн, які вибули з єврокубків на стадіях кваліфікації, сумарно заробили 70,95 млн євро.

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