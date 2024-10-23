Як Динамо привітало Ярмоленка з днем народження

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко святкує свій 35 день народження. Футболіст отримує вітання з самого ранку.

Ярмоленко продовжує відновлюватись від травми, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Вихованець київського "Динамо" Андрій Ярмоленко відзначає черговий день народження як один із лідерів української команди. Він дебютував у складі "біло-синіх" ще 2008 року у віці 18 років. Через 16 років півзахисник був і залишається важливим для "Динамо" футболістом.

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Як "Динамо" привітало Ярмоленка

Декілька останніх тижнів досвідчений хавбек відновлюється від травми. Ярмоленко отримав травму стегна, через яку пропустив жовтневі матчі за збірну України у Лізі Націй. Проте вболівальники сподіваються на те, що футболіст зуміє вийти на поле у поєдинку проти "Шахтаря", який відбудеться найближчими вихідними.

Вітання для Ярмоленка. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Клуб уже привітав свого вихованця зі святом. Вболівальники приєдналися та адресували Ярмоленко багато теплих слів та побажань ще довго радувати шанувальників грою.

У сезоні 2024/2025 Ярмоленко провів на полі 14 матчів у всіх турнірах та забив 4 голи. На початку жовтня ветеран провів 500 поєдинків у кар'єрі за українські команди. Він став 10-м гравцем в історії, якому скорилося це досягнення.

Нагадаємо, колишній півзахисник "Динамо" Віктор Циганков може піти з "Жирони" вже влітку наступного року.

А головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич пояснив, чому його команда не змогла обіграти "Арсенал" у Лізі чемпіонів.